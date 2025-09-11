EBAZPENA

Bolsonaro zigortu dute, Lularen aurkako estatu-kolpe saiakeragatik

Erakunde kriminal armatu bateko kide izateagatik eta, 2022an Lula Da Silvaren aurka hauteskundeak galdu eta gero, estatu-kolpe bat antolatzeagatik zigortu dute Brasilgo presidente ohia.

 



Jair Bolsonaro, artxiboko irudi batean.
EITB

Jair Bolsonaro Brasilgo presidente izandakoa zigortu du hango Auzitegi Gorenak, 2022ko hauteskundeak galdu ondoren Luiz Inacio Lula da Silva egungo presidentearen aurkako estatu-kolpea ematen saiatzeagatik. 

Auzia epaitzen ari diren bost epailetatik hiruk bozkatu dute erabaki horren alde. Carmen Lucia Antunes magistratua da horietako bat, eta bere hitzetan, frogatuta geratu da buruzagi ultraeskuindarrak "erakunde kriminal" bat antolatu eta gidatu zuela, gobernu demokratiko bat "suntsitzeko".  "Errepublikaren arima kaltetu eta bahitu nahi zuten", erantsi du. 

Egun, etxeko atxiloaldian dago Bolsonaro, eta ikusteko dago zein zigor ezarriko dioten. Leporatzen dizkioten delituak kontuan izanda, 40 urterainoko espetxe-zigorra jaso dezake. 

