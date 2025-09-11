Europako Parlamentuak Israelekin akordioak moztea onartu du, baina ez du Gazako egoera genozidiotzat hartu
Estrasburgoko egoitzan bildutako osoko bilkurak Gazako “hondamendi humanitarioa” eta Hamas taldearen “krimen basatiak” gaitzetsi ditu. Horrez gainera, indarkeria erabiltzen duten kolonoei eta Hamasi zigorrak jartzearen alde egin du eta “berehalako su-etena” eskatu du.
Europako Parlamentuak Gazan gertatzen ari den “hondamendi humanitarioa” gaitzesten duen ebazpen bat onartu du ostegun honetan Estrasburgon, baina ez du genozidiotzat jo. Horrez gainera, Europako Batzordeak proposatu zuenaren haritik, Europar Batasunaren eta Israelen arteko merkataritza akordioak partzialki bertan behera uztearen alde egin du.
Ebazpenak aldeko 305 boto, kontrako 151 boto eta 122 abstentzio izan ditu, eta ez da loteslea.
Onartu den azken testuak ez du Gazako egoera genozidio gisa definitzen. Hain zuzen ere, aurkeztu ziren 50 zuzenketetatik, genozidioa aipatzen zuten guztiak baztertu dira.
Hala ere, ebazpenak zuzenean Israeli egozten dio Gazako laguntza humanitarioaren blokeoa eta, asteazkenean Ursula von der Leyenek iragarri bezala, Israelekin dauden akordio komertzialak partzialki etetearen alde egin du. Hala ere, erabaki horrek EBko 27 estatu kideen babesa behar du.
Era berean, testuak erabat babestu ditu Zisjordanian eta Ekialdeko Jerusalemen indarkeria erabiltzen duten kolono eta ekintzaile israeldarren aurkako zigorrak; baita Bezalel Smotrich eta Itamar Ben Gvir ministro israeldarrak zigortzea ere.
Bestetik, eurodiputatuek "berehalako su-etena", laguntza humanitarioa ematea eta bahitutako israeldar guztiak askatzea eskatu du. Gainera, Hamasen "krimen basatiak" gaitzetsi ditu eta talde horrentzat zigor zehatzak eskatu ditu.
Azkenik, eskualdean bake iraunkorra bermatzeko bi Estatuen konponbidea defendatu du.
Europako Alderdi Popularrak zatituta bozkatu du: 82 eurodiputatuk alde bozkatu dute, 56k aurka (Alemaniako CDUko kide batzuk barne) eta abstentzio batzuk izan dira.
PPko eurodiputatu ia guztiek, PSOEkoek eta EAJkoek alde bozkatu dute. Vox eta Podemos aurka agertu dira, eta ERC, EH Bildu, Compromis, Comuns eta BNGkoek abstentziora jo dute.
