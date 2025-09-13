110.000 pertsona baino gehiago Londresen, eskuin muturrak immigrazioaren aurka deitutako martxan
110.000 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute larunbat honetan Londresen, "Batu dezagun Erresuma" lelopean egindako manifestazioan. Tomy Robinson eskuin muturreko aktibistak deitu du protesta, legez kanpoko immigrazioaren aurka. "Erresuma Batua esnatu da azkenean", adierazi du Tommy Robinsonek manifestazioaren amaieran, eszenatokitik. "Abertzaletasuna da etorkizuna, mugak dira etorkizuna", erantsi du. Gutxienez 9 pertsona atxilotu ditu poliziak.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
NATOk Errusiako petrolioa erosteari uzteko eskatu du Trumpek Moskuri zigor berriak jartzeko
Halaber, Txinari % 100eko muga-zergak jartzeko eskatu die AEBko presidenteak aliatuei, Asiako herrialdeak Errusian duen eragina baliatu dezan eta gerrari amaiera eman diezaion.
Erasopean bizitzea, ukrainarren eguneroko errealitatea
Paolo Malpetti italiarra Ukrainan bizi zen familiarekin. 2022an Hernanira joan ziren guztiak, babes bila. Uda hasieran, berriz, Kievera itzuli ziren. Erasopean bizitzea euren egunerokoa da orain.
Erika Kirkek, Charlie Kirken alargunak, bere senarra zenaren ondarearekin jarraituko duela agindu du
"Ez dakite zer su piztu duten emazte honen barruan. Alargun honen negarra gerra-oihu bat bezala entzungo da mundu osoan", esan du.
Palestinako estatua sortzearen alde egin du NBEren Batzar Nagusiak gehiengo zabalaz
Bozketa ez da loteslea, baina estatu palestinarra sortzeak duen babesa neurtzeko balio du. AEBri gero eta gehiago kostatzen zaio horren kontrako jarrera babestuko duten herrialdeak aurkitzea.
Milaka palestinar ihesi ari dira Gazako hiritik: "Goazen tokiak ez dira seguruak"
Nazio Batuen Erakundeak 73.500 desplazatu baino gehiago zenbatu ditu Gazako Zerrendaren iparraldetik hegoaldera, Al Rashid kostaldeko errepidean barrena, abuztuaren 14tik, eta 25.000 inguru irailaren 7tik.
NATOk ariketa militarrak iragarri ditu Europa ekialdean, aire-espazioa urratu ondoren
Ariketa militarrak "datozen egunetan hasiko dira", eta Danimarka, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania eta "beste herrialde batzuk" inplikatuko dituzte.
22 urteko gizon bat atxilotu dute Charlie Kirken ustezko hiltzaile gisa
Atxilotua Tyler Robinson 22 urteko Utahko bizilaguna da. Antza denez, haren aitak eta ingurukoek eskatu zioten bere burua entregatzeko. Errudun joz gero, heriotza zigorra jasotzea espero du Trumpek.
Errusiak eta Bielorrusiak ariketa militarrak hasi dituzte, Poloniarekin eta NATOrekin tentsioak gora egin ostean
Kremlinak ukatu egin du Zapad-2025 maniobra militarrak hirugarren herrialdeei zuzenduta egotea. Dena dela, Ukrainako gerra hasi zenetik lehen aldiz egin dituzte horrelako ariketa militarrak.
FBIk Charlie Kirki tiro egin zion susmagarriaren irudiak erakutsi ditu, eta haren bila jarraitzen du
Herritarren lankidetzaren garrantzia nabarmentzeaz gain, 100.000 dolarreko saria eskaini dute susmagarria harrapatzeko balio duen informazioaren truke.