Israel
Gorde
Netanyahuk esan du ez dela Palestinako Estaturik egongo, eta Palestina onartzen duten herrialdeak mehatxatu ditu

Benjamin Netanyahu. Bideotik ateratako irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren esanetan, ez da Palestinako Estaturik egongo, eta Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek iragarpena egin ondoren, Palestina onartzen duten herrialdeak mehatxatu ditu .

Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek Palestinako Estatua onartu dute
Palestina Benjamin Netanyahu Europar Batasuna Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak

90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian

Arizonan, State Farm futbol estadioan antolatu dute Charlie Kirken aldeko omenaldia. Irailaren 10ean hil zuten tiroz gazte ultraeskuindarra eta AEBetako toki guztietatik joandako 90.000 lagun elkartu dira hura omentzeko. Estadioak 70.000 lagunentzat du lekua, baina beste 20.000 eserleku ere jarri dituzte bertaratuei lekua egiteko. Segurtasun neurriak ikaragarriak dira estadio inguruan. Jende askok gaua ere inguruetan pasa du omenaldira joateko.

Palestinako Estatuaren onarpena giltzarri izango da ordu gutxi barru hasiko den NBEren 80. Batzar Nagusian

Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak eta Portugalek igande honetan aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.

Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du

Errusiak "perbertsiorik gabeko" Eurovisionen jaialdi alternatiboa egin du. Errusiarekin ideologikoki bat egiten duten herrialdeek parte hartu dute Intervision musika jaialdian, 2022an Eurovisionetik kanporatua izan ondoren, “LGTBI eduki potentzial” guztietatik at. Vladimir Putin Errusiako presidenteak kultur nortasuna aldarrikatu du aurkezpen bideo batean. 11.000 ikusle baino gehiagoren aurrean, Duc Phuc vietnamdarrak irabazi du ekitaldia, Kirgizistan eta Qatar sailkatu dira ondoren.

