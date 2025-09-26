Netanyahuk esan du Israelek "lana amaitu" behar duela Gazako Zerrendan
Israelgo lehen ministroa hitz egiten hasi denean, aretoa ia hutsik geratu da. Netanyahuk azpimarratu du ez duela Palestinako Estatua onartuko: "Erokeria da, ez dugu egingo".
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ostiral honetan NBEren Batzar Nagusian adierazi duenez, Israelek "lana amaitu behar du" Gazako Zerrendan, eta "lehenbailehen" amaitu nahi du. Hitz egiten hasi denean, aretoa ia hutsik geratu da.
Ildo horretatik, Israelgo lehen ministroak azpimarratu du ez duela Palestinako Estaturik onartuko: "Erokeria da, ez dugu egingo". Azken urtean Hamasen aurka Gazan abiatutako ekintza militarrak gogora ekarri ditu, baita antzeko beste talde batzuen aurka burututakoak ere, hala nola Libanoko Hezbollahren edo Yemengo matxino hutien kontrakoak.
"Hamaseko azken kideak Gaza hirian gotortu dira, eta zin egin dute urriaren 7ko ankerkeriak behin eta berriz errepikatu nahi dituztela", esan du Israelen erasoaldia justifikatzeko. Era berean, Gazan gatibu dauden bahituak askatzen badituzte, "bizirik" aterako direla adierazi du, eta hala egiten ez badute, Israelek "jazarri" egingo dituela.
Netanyahuren hitzetan, nazioarteko "propagandaren aurrean", Israel biztanleria zibilari zuzenean erasotzen ari ez zaiela egiaztatzen duten "datuak" daude, eta biktima zibilak dituen edozein gertakari "tragedia" dela esan du.
Gazan bakea lortzeko akordioa "oso gertu" dagoela ziurtatu du Trumpek
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak Gazako Zerrendarako "bake akordioa" lortzeko aukera azpimarratu du. Balizko itun horrek, bahituak askatzea eta "gerraren amaiera" ekarriko luke. Dena dela, ez du horri buruzko inolako xehetasunik eman.
Datorren astelehenean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa hartuko du Etxe Zurian, eta aurten egingo duten bosgarren bilera izango da.
Erdoganek historikotzat jo du Palestinaren onarpen oldea
Bestalde, Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak esan du hamar herrialde berrik, tartean Frantziak eta Erresuma Batuak, Palestina onartu izanak "izaera historikoa" duela eta Israel "bakartzen" hasi dela.
"Nazio Batuen Batzar Nagusian beste behin ikusi dugu Israelen zapalkuntzaren aurrean, eta egiten dituen gizateriaren aurkako krimenen aurrean, herrialde honen isolamendua hasi dela", esan du Erdoganek.
"Historiaren alde egokian mantendu diren herrialdeen ahaleginak egoera honetara iristen lagundu dute", adierazi du Turkiako presidenteak.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Washington hiriburuan heriotza-zigorra berrezartzeko agindu exekutiboa sinatu du Donald Trumpek
Donald Trump AEBko presidenteak Washington hiriburuan heriotza-zigorra berrezartzeko eskatu dio Pam Bondi fiskal nagusiari, "aplikatu beharreko faktoreak" betetzen dituzten kasu guztietan. AEBko hiriburua astintzen ari den ustezko "kontrolik gabeko krimena"ri aurre egiteko neurri bat dela adierazi du Trumpek.
'Furor' ontzia Cartagenatik abiatu da, Gazara doan ontzidiari laguntzeko asmoz
50 pertsona inguru doaz ontzian, eta, besteak beste, kanoi bat eta bi metrailadore daramatza. Aurreikuspenen arabera, lau egun beharko ditu Global Sumud Flotilla osatzen duten ontziengana iristeko.
Trump: "Ez dut onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea. Nahikoa da"
Nazioarteko Justizia Auzitegiak ebatzi zuen Zisjordaniaren okupazioa legez kanpokoa dela. Datorren astelehenean Trumpek Netanyahu hartuko du Etxe Zurian.
Lointek Gernikako presidenteak adierazi du ez dutela Israelgo talde baten aurka jokatuko
Gerardo Candinak aurreratu duenez, Bizkaiko taldeak ez ditu Elitzur Ramlaren aurkako partidak jokatuko, Gernikako klubak "Gazako genozidio basatia" gaitzesten duelako, baina zuzendaritza batzordeak hurrengo egunetan baloratuko du behin betiko erabakia.
AEBko Justiziak "testigantza faltsua eta justizia oztopatzea" egotzi dio FBIko zuzendari ohiari, Trumpen presioen ostean
Ameriketako Estatu Batuetako Justiziak karguak aurkeztu ditu James Comey FBIko zuzendari ohiaren aurka, Russiagate auzia argitzeko prozesuan lekukotza faltsua ematea eta oztopoak jartzea egotzita.
Israel txapelketatik kanpo uztea aztertzen ari dira UEFA eta FIFA
Futbolaren erakundeek bozketa bat deitzea aztertzen ari dira, Gazako egoeragatik Nazio Batuek Israel baztertzeko eskatu ondoren.
Sarkozy: "Espetxean lo egin dezadala nahi badute, espetxean egingo dut lo, baina ez dut burua makurtuko"
2007ko hauteskunde-kanpaina Libiako Muamar Gadafi erregimenaren diruarekin finantzatzeagatik bost urteko kartzela-zigorra jaso ostean, Nicolas Sarkozyk adierazi du zigor horrekin "Frantziaren irudia" zikindu dela.
Abbasek Israelen "genozidioa" salatu du NBEn, baina esan du Hamasek ez duela Gazan lekurik izango
Palestinako presidenteak bideokonferentziaz hartu du parte batzarrean, AEBek New Yorkera joateko bisatua debekatu baitio. Hamasek dituen bahituak askatzea eta Gazara laguntza humanitarioa premiaz sartzea eskatu du, eta gatazka amaitu eta urtebetera hauteskundeak aurreikusten dituen plan bat bat aurkeztu du.
Sarkozyri bost urteko kartzela-zigorra ezarri diote, gaizkile taldeko kide izatea egotzita
2005ean sinatutako akordio baten ondorioz, Libiako Gobernuak 50 milioi euro eman zizkion Sarkozyri, 2007ko hauteskunde-kanpainarako. Zigorra gauzatzeko Fiskaltzaren aurrean bere burua aurkezteko agindu dio epaileak.