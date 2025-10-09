Trump, Bakearen Nobel sariaren irabazlea ezagutu atarian: "Agian aitzakia bat aurkituko dute niri ez emateko"
Israel eta Hamasen arteko akordioaren berri izan aurretik, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Bakearen Nobel Saria merezi duela berretsi du zazpi gerrari amaiera eman dielakoan.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Bakearen Nobel saria merezi duela aldarrikatu du, bart, beste behin, Israelen eta Hamasen arteko akordioa ezagutu aurretik. Buruzagi estatubatuarraren arabera, zazpi gerrari amaiera eman diolako merezi du saria, baina eszeptiko agertu da eta epaimahaiak berari ez emateko aitzakiaren bat bilatuko duela iradoki du.
"Ez dut uste beste inork hainbeste gerra konpondu dituenik, baina agian aitzakia bat aurkituko dute ez emateko", esan du Trumpek kazetariek saria lortzea espero duen galdetu diotenean. Bakearen Nobel sariaren irabazlea ostiral honetan jakinaraziko du Suediako Akademiak.
Bere bigarren agintaldian zazpi gatazka konpondu dituela ziurtatu du Trumpek, eta Gazako gerra zortzigarrena izan daitekeela gaineratu du. Horrez gain, Ukrainako gerrari amaiera emateko itxaropena agertu du.
Trumpen arabera nazioarteko zazpi gatazkari amaiera eman die: Kanbodia-Thailandia, Kosovo-Serbia, Kongoko Errepublika Demokratikoa-Ruanda, Pakistan-India, Israel-Iran, Egipto-Etiopia eta Armenia-Azerbaijan.
Hala ere, adituek diote ez duela bake hitzarmen formalik sustatu, eta gatazka horietako batzuetan su-eten hauskorrak baino ez zirela lortu.
Trumpek igandean joan asmo du Ekialde Hurbilera
Bakearen Nobel Saria jaso gura lukeen AEBko agintariak, Truth Social sarean zabaldu diu akordioaren berri. "Israelek bere tropak erretiratuko ditu bake sendo, iraunkor eta betiko baterako lehen urrats gisa adostutako ildo batera", esan du Trumpek, eta gaineratu du "bahitu GUZTIAK laster askatuko" dituztela.
Israelek eta Hamasek ostegun honetan hitzartu duten bake-planaren lehen fasean, Gazako Zerrendan egindako erasoaldia bertan behera utzi beharko luke Israelek. Hamasek bizirik dauden bahitu eta hildako guztiak entregatu beharko lituzke, eta Israelek ia 2.000 preso palestinar askatu.
Akordioaren arabera, Hamasek 48 bahituak aske uztearen truke Israelek 2.000 preso palestinar inguru libre utziko ditu. Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du akordioa, eta ondoren bi aldeek eta bitartekariek baieztatu dute.
Frantziako jarduneko lehen ministroak bere “misioa bukatutzat” eman du, eta Macroni gomendatu dio lehen ministro berria izendatzeko. Oraindik, akordiorako aukera badela sinetsita dago, eta horregatik, hauteskundeak ez aurreratzeko aholkatu dio.
Hamasek iragarri du elkartrukea elkarrizketen hirugarren egunean. AEBko Ekialde Ertainerako ordezkaria, Steve Witkoff, eta Trumpen suhia, Jared Kushner, Egiptora iritsi dira negoziazioetan parte hartzeko. Hurrengo orduetan Jihad Islamikoaren eta Palestina Askatzeko Herri Frontearen ordezkariak espero dituzte.
2025eko Kimikako Nobel sariaren irabazleek espazio zabalak dituzten egitura molekularrak sortu dituzte, eta horietan barrena gasak eta beste substantziak kimiko batzuk jariatzen dira. Aipaturiko egitura metalorganiko horiek erabili daitezke, esaterako, basamortuko airetik ura ateratzeko, karbono dioxidoa xurgatzeko, gas toxikoak biltzeko eta erreakzio kimikoak katalizatzeko.
Gazara Bidean kanpainak salatu duenez, Israelgo Armadak "nazioarteko uretan" eraso egin die, Gazako kostaldetik 110 itsas miliara zeudela. Ontzian 140 pertsona zeuden, tartean, medikuak, kazetariak eta funtzionario hautetsiak, eta 110.000 dolar baino gehiagoko laguntza humanitarioa zeramaten. Israelek jakitera eman duenez, tripulatzaileak "onik" daude, eta "arin" deportatuko dituzte.
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ameriketako Estatu Batuetako eta Turkiako negoziatzaileek bat egingo dute gaur Israelen eta Hamasen arteko elkarrizketekin, eta "giro positiboan" ari dira aurrera egiten, gertuko iturrien arabera.