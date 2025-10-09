NOBEL SARIAK
Trump, Bakearen Nobel sariaren irabazlea ezagutu atarian: "Agian aitzakia bat aurkituko dute niri ez emateko"

Israel eta Hamasen arteko akordioaren berri izan aurretik, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Bakearen Nobel Saria merezi duela berretsi du zazpi gerrari amaiera eman dielakoan.

nited States President DONALD J TRUMP makes a statement as he displays a signed Executive Order in the Oval Office of the White House in Washington, D.C.
Donald Trump, artxiboko argazki batean. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Bakearen Nobel saria merezi duela aldarrikatu du, bart, beste behin, Israelen eta Hamasen arteko akordioa ezagutu aurretik. Buruzagi estatubatuarraren arabera, zazpi gerrari amaiera eman diolako merezi du saria, baina eszeptiko agertu da eta epaimahaiak berari ez emateko aitzakiaren bat bilatuko duela iradoki du. 

"Ez dut uste beste inork hainbeste gerra konpondu dituenik, baina agian aitzakia bat aurkituko dute ez emateko", esan du Trumpek kazetariek saria lortzea espero duen galdetu diotenean. Bakearen Nobel sariaren irabazlea ostiral honetan jakinaraziko du Suediako Akademiak. 

Bere bigarren agintaldian zazpi gatazka konpondu dituela ziurtatu du Trumpek, eta Gazako gerra zortzigarrena izan daitekeela gaineratu du. Horrez gain, Ukrainako gerrari amaiera emateko itxaropena agertu du. 

Trumpen arabera nazioarteko zazpi gatazkari amaiera eman die: Kanbodia-Thailandia, Kosovo-Serbia, Kongoko Errepublika Demokratikoa-Ruanda, Pakistan-India, Israel-Iran, Egipto-Etiopia eta Armenia-Azerbaijan.

Hala ere, adituek diote ez duela bake hitzarmen formalik sustatu, eta gatazka horietako batzuetan su-eten hauskorrak baino ez zirela lortu.

Trumpek igandean joan asmo du Ekialde Hurbilera
STOCKHOLM (Sweden), 08/10/2025.- (L-R) Nobel Committee for Chemistry Chairman Heiner Linke, Royal Swedish Academy of Sciences Permanent Secretary Hans Ellegren, and Nobel Committee for Chemistry member Olof Ramstrom present the Nobel Prize in Chemistry 2025 during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences, in Stockholm, Sweden, 08 October 2025. The Nobel Prize in Chemistry 2025 was awarded to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi 'for the development of metal-organic frameworks.' (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/FREDRIK SANDBERG/TT SWEDEN OUT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Susumu Kitagawak, Richard Robsonek eta Omar Yaghik irabazi dute Kimikako Nobel saria, egitura metalorganikoak garatzeagatik

2025eko Kimikako Nobel sariaren irabazleek espazio zabalak dituzten egitura molekularrak sortu dituzte, eta horietan barrena gasak eta beste substantziak kimiko batzuk jariatzen dira. Aipaturiko egitura metalorganiko horiek erabili daitezke, esaterako, basamortuko airetik ura ateratzeko, karbono dioxidoa xurgatzeko, gas toxikoak biltzeko eta erreakzio kimikoak katalizatzeko. 

La campaña Rumbo a Gaza ha confirmado que han sido "asaltados en aguas internacionales a unas 110 millas náuticas de la costa de Gaza". A bordo, 140 personas, entre ellos médicos, periodistas y funcionarios electos, con ayuda humanitaria por valor de más de 110.000 dólares.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israelek atzeman egin ditu Gazara zihoazen Askatasunaren Flotillaren bederatzi ontziak

Gazara Bidean kanpainak salatu duenez, Israelgo Armadak "nazioarteko uretan" eraso egin die, Gazako kostaldetik 110 itsas miliara zeudela. Ontzian 140 pertsona zeuden, tartean, medikuak, kazetariak eta funtzionario hautetsiak, eta 110.000 dolar baino gehiagoko laguntza humanitarioa zeramaten. Israelek jakitera eman duenez, tripulatzaileak "onik" daude, eta "arin" deportatuko dituzte. 

