"Emakume migratzaile batek lan duin bat lortzen duenean komunitate osoaren mesedetan izaten da"
Afrikan, gizonezkoek migratzen dute batez ere, eta emakumeak bertan geratzen dira, seme-alabak zaintzen eta askotan oso egoera zaurgarrian. Hori dela eta, alfabetatze-tailerrak eta ogibide-prestakuntza ezinbestekoak dira emakumeen erabaki-ahalmena garatzeko eta autonomia gehiago izan dezaten.
Nazioarteko albiste gehiago
Hondakinak kentzen eta kaleak irekitzen hasi dira Gaza hirian
Gaza hirian, Qatarren laguntzarekin, hondakinak kentzeko eta hiriko kaleak irekitzeko lanak hasi dituzte, azken bi urteetan Israelgo indarren bonbardaketek eta operazio militarrek eragindako suntsiketaren ondoren. Hondeamakina batzuk hiriko etorbide nagusiak garbitzen hasi dira, ibilgailuak eta herritarrak ibili daitezen.
Gutxienez lau gazatar hil ditu Israelgo Armadak, su-etena indarrean egon arren
Biktimak Gaza hirian eta Khan Junisetik gertu zeuden euren etxeetara itzultzen saiatzen ari ziren, iturri palestinarren arabera. Armadak argudiatu duenez, pertsona horiek marra horiaz harago joan dira, eta urruntarazteko "saiakera asko" egin ondoren, tiro egin diete.
Israelek akordioa betetzea eta hilik dauden bahituen gorpuak entregatzea eskatu dio Hamasi
Hamasek lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Israeli, Gurutze Gorriaren bitartez, baina Israelgo agintarien arabera, oraindik 24 daude itzultzeko.
Trump Sanchezekin txantxetan, Espainiako defentsa gastua dela eta
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak txantxetan hitz egin du Egipton egindako goi-bileran, defentsa gastuari buruz Espainiarekin izandako desadostasunen inguruan. "Lanean ari al zarete BPGaz (% 5eko defentsa gastuari dagokionez)? Hurbilduko gara, lan zoragarria egiten ari zarete eta", esan du Trumpek, eta Espainiako ordezkaritza non zegoen galdetu du ("Espainia? Non dago?"), Sanchezi begira.
Bi zentsura moziori aurre egin eta aurrekontuen proiektua garaiz aurkeztea, Lecornuren erronka nagusiak
Intentsitate handiko egunak ditu aurretik lehen ministro berrautatuak eta ikusteko dago aukeratu berri duten Lecornuren bigarren gobernuak lanean jarraitu ahal izango duen edo ez. Alderdi Sozialistak izango du giltza, Bilgune Nazionalak eta Frantzia Intsumisoak mozioak errejistratu baitituzte.
Israelek askatutako preso palestinarren senideen erreakzioak
Israelek aske utzi ditu bere esku dauden preso palestinar batzuk. Senideen eta ingurukoen erreakzioak begi bistakoak izan dira. Xabier Madariagak, EITBko ordezkari bereziak, senide horietako batzuekin hitz egiteko aukera izan du.
Sarkozy urriaren 21ean sartuko da kartzelan
Frantziako presidente ohiari 5 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten hauteskunde-kanpainarako dirua Libian eskuratzen saiatzeagatik.
Mauritania: Europarako atea itsasoz datozen migranteentzat
Iaz Europara itsasoz iritsi ziren 30.000 migratzaileetatik 16.000, erdia baino gehiago, Mauritaniatik abiatu ziren, 6.400 Marokotik eta 6.400 Senegaldik. Aurten kopurua nabarmen murriztu da. Poliziaren presentzia handitu egin da azken hilabeteetan, Espainiako eta Europako gobernuekin migrazioari eusteko akordioak sinatu ostean.
Familia palestinarrak eta israeldarrak senideekin elkartu dira
Bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu Hamasek eta, trukean, 1.966 preso palestinar askatuko ditu gaur Israelgo Gobernuak. Pozez eta negar malkotan hartu dituzte senideek.