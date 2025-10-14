GAILURRA
Trump txantxetan Sanchezekin, Espainiaren defentsa gastuaren inguruan

GRAF3454. SHARM EL-SHEIJ (EGIPTO), 13/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), posa junto al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la ceremonia de firma del Plan de Paz para Oriente Próximo, en Sharm El-Sheij (Egipto), este lunes. El presidente estadounidense afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que "por fin tenemos paz en Oriente Medio", tras la firma, junto a sus homólogos egipcio, catarí y turco, del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años. EFE/ Borja Puig De La Bellacasa/SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak txantxetan hitz egin du Egipton egindako goi-bileran, defentsa gastuari buruz Espainiarekin izandako desadostasunen inguruan. "Lanean ari al zarete BPGaz (% 5eko defentsa gastuari dagokionez)? Hurbilduko gara, lan zoragarria egiten ari zarete", esan du Trumpek, eta Espainiako ordezkaritza non zegoen galdetu du ("Espainia? Non dago?"), Sanchezi begira.

