Txina Europatik gero eta gertuago, Artikoko bideari esker
Txinako 'Istanbul Bridge' zamaontziak Artikoan barrena lehen bidaia komertziala egin berri du Europara iritsi ahal izateko. Zetaren bide berria ere deitu diotenari esker, Asiako erraldoiaren eta Europaren arteko nabigazio denbora heren bat baino gehiago murriztuko da ohiko bidearekin alderatuta (Suezko kanala), eta horrek aukera berriak irekiko dizkie Txinako AliExpress, Shein eta Temu erraldoiei, besteak beste.
Zetaren bide berriaren bila aritu da Txina aspalditik, eta ametsa betetzetik gero eta gertuago dago. Artikoa zeharkatuko duen iparraldeko bideak aukera emango dio nabigazio denborak eta kostuak nabarmen murrizteko. Gaur-gaurkoz, zamaontziek gutxi-asko 28-30 egun behar dituzte Suezko kanaletik barrena Europara heltzeko, eta bide berriari esker 18-20 egun nahikoak izango dira.
Iparraldeko bideak aukera berriak irekiko dizkie Aliexpress, Shein edo Temu bezalako erraldoi txinatarrei.
Txinako 'Istanbul Bridge' zamaontziak Artikoan barrena lehen bidaia komertziala egin du, Europara iritsi ahal izateko. Pasa den urriaren 19an iritsi zen ontzia Poloniako Gdansk portura, eta inaguruatu egin du China-Europe Arctic Express Route izenarekin bataiatu duten Europaren eta Ozeano Artikoaren arteko merkataritza bide berria.
Zamaontzia pasa den irailaren 23an atera zen Txinatik, eta bidean geldialdiak egin ditu Erresuma Batuan (Felixstowe) eta Alemanian (Hanburgo), Gdanskeko (Polonia) portura heldu aurretik.
Sea Legend Shipping itsas garraioaz arduratzen den Txinako enpresak Global Times egunkariari azaldu dionez, denborari dagokionez abantaila handiak ematen ditu bide berriak. Gaineratu duenez, bidaiak 2026an hasiko dira, astean behin edo hamabostean behin, nabigagarria den tartean.
Gainera, konpainiak etorkizunean urte osoan zehar erabili nahi du bide hori.
Enpresaren arabera, Artikoa zeharkatzeak karbono isuriak % 30 inguru murriztu ditzake, Suezko kanala erabiltzen denetan botatzen denarekin alderatuta.
2023an, Txinako beste ontzi batek, 'NewNew Shipping'ek, antzeko bidaia pilotu bat egin zuen iparraldeko bidetik (NSR, ingelesez) Errusiaren laguntzarekin.
Nazioarteko albiste gehiago
Nicolas Sarkozy: "Gaur espetxeratzen dutena ez da Errepublikako presidente-ohi bat, errugabe bat baizik"
Frantziako presidente ohiak mezu bat idatzi du sareetan La Santeko espetxera abiatu aurretik, bost urteko zigorra betetzeko.
Nicolas Sarkozy La Santeko espetxean sartu da jada, bost urteko espetxe zigorra betetzera
Frantziako presidente ohia 09:35 pasatxoan iritsi da La Santeko kartzelara (Paris). Gadafiren erregimenak 2007ko hauteskunde-kanpainarako dirua eman ziola eta legez kanpoko finantziazioagatik bete beharko du espetxe zigorra Frantziako presidente ohiak.
Non bukatu dezakete Louvretik lapurtutako bitxiek?
Adituen ustez, Louvreko museoko Apollo galeriatik eraman zituzten bitxiak saltzea ia ezinezkoa da, duten balio ekonomiko eta historikoa kontutan hartuta. Desmontatu eta piezaka salduta, berriz, balioaren % 30 eta %50 artean galdu dezakete.
Gazako Zerrendara laguntza humanitarioa sartzea baimendu du berriz ere Israelek, Rafahko pasabidetik izan ezik
Rafahko pasabideak itxita jarraituko du, "eperik gabe". Ondorioz, besteak beste, Europar Batasuneko EUBAM Rafah misio humanitarioak sartu ezinik jarraitzen du, aurreko astean sartzekoa bazen ere, Kaja Kallas EBko goi-ordezkariak prentsaurrekoan azaldu duenez.
EBk Ukrainaren lurralde-integritatea defendatu du
Kaja Kallas Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi-ordezkariaren arabera, Ukraina da "gatazkaren biktima" eta "ez da zuzena presioa haien gainean jartzea".
Horrela egin zuten Parisko Louvre Museoko lapurreta
Lapurrek zazpi minutu baino ez zituzten behar izan Parisko museoko Apoloren Galerian ikusgai zeuden Frantziako errege-erreginen bitxiak lapurtzeko.
Louvre Museoaren lapurretaren irudiak zabaldu dituzte
CNEWSek esklusiban zabaldutako bideoan, txaleko horia daraman gizon bat ikus daiteke, Apolo Galeriako beira-arasa bat zerra zirkular batekin irekitzen, ireki eta barruko piezak lapurtzea lortzen duen arte. Lapurretak 5 eta 7 minutu artean iraun zuen, eta balio handiko 8 pieza lapurtu zituzten.
Gaur ere egongo da itxita Parisko Louvre museoa
Parisko Louvre museoa itxita egongo da astelehen honetan, igande goizeko lapurretaren ondorioz. Ixteko erabakia azken unean hartu da, bisitariak piramidearen sarreratik sartzen hasi ondoren, 09:00etan.
Su-etena indarrean da Gazan, argi-itzalez betea den arren
Igandean hainbat bonbardaketa egin ditu Israelek Gazan eta dozenaka pertsona hil ditu, Hamasi su-etena haustea leporatu ondoren. Goizaldean Trumpek berretsi du bart Israelek esandakoa, hau da, indarrean dela atzera menia.