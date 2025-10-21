MERKATARITZA
Txina Europatik gero eta gertuago, Artikoko bideari esker

Txinako 'Istanbul Bridge' zamaontziak Artikoan barrena lehen bidaia komertziala egin berri du Europara iritsi ahal izateko. Zetaren bide berria ere deitu diotenari esker, Asiako erraldoiaren eta Europaren arteko nabigazio denbora heren bat baino gehiago murriztuko da ohiko bidearekin alderatuta (Suezko kanala), eta horrek aukera berriak irekiko dizkie Txinako AliExpress, Shein eta Temu erraldoiei, besteak beste. 

El portacontenedores Istanbul Bridge a su llegada al puerto de Gdansk (Polonia) el pasado 19 de octubre de 2025, tras salir de China y llegar tras cruzar el Ártico.

'Istanbul bridge' zamaontzia Gdanskeko portura (Polonia) iritsi zen urriaren 19an. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Zetaren bide berriaren bila aritu da Txina aspalditik, eta ametsa betetzetik gero eta gertuago dago. Artikoa zeharkatuko duen iparraldeko bideak aukera emango dio nabigazio denborak eta kostuak nabarmen murrizteko. Gaur-gaurkoz, zamaontziek gutxi-asko 28-30 egun behar dituzte Suezko kanaletik barrena Europara heltzeko, eta bide berriari esker 18-20 egun nahikoak izango dira. 

Iparraldeko bideak aukera berriak irekiko dizkie Aliexpress, Shein edo Temu bezalako erraldoi txinatarrei. 

Txinako 'Istanbul Bridge' zamaontziak Artikoan barrena lehen bidaia komertziala egin du, Europara iritsi ahal izateko. Pasa den urriaren 19an iritsi zen ontzia Poloniako Gdansk portura, eta inaguruatu egin du China-Europe Arctic Express Route izenarekin bataiatu duten Europaren eta Ozeano Artikoaren arteko merkataritza bide berria. 

Zamaontzia pasa den irailaren 23an atera zen Txinatik, eta bidean geldialdiak egin ditu Erresuma Batuan (Felixstowe) eta Alemanian (Hanburgo), Gdanskeko (Polonia) portura heldu aurretik. 

Sea Legend Shipping itsas garraioaz arduratzen den Txinako enpresak Global Times egunkariari azaldu dionez, denborari dagokionez abantaila handiak ematen ditu bide berriak. Gaineratu duenez, bidaiak 2026an hasiko dira, astean behin edo hamabostean behin, nabigagarria den tartean. 

Gainera, konpainiak etorkizunean urte osoan zehar erabili nahi du bide hori. 

Enpresaren arabera, Artikoa zeharkatzeak karbono isuriak % 30 inguru murriztu ditzake, Suezko kanala erabiltzen denetan botatzen denarekin alderatuta. 

2023an, Txinako beste ontzi batek, 'NewNew Shipping'ek, antzeko bidaia pilotu bat egin zuen iparraldeko bidetik (NSR, ingelesez) Errusiaren laguntzarekin. 

Merkataritza Txina Europa Europar Batasuna Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

