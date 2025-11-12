Macronen pentsioen erreforma bertan behera utzi du Frantziako Asanblea Nazionalak
2023an onartutako erreformak polemika piztu zuen hasieratik eta herrialdeak bizi izan duen krisi politikoaren arrazoi nagusiena izan da. Alderdi Sozialistak erreforma bertan behera uztea baldintza gisa jarri zuen Sebastien Lecornuren gobernua erortzen ez uzteko.
Frantziako Asanblea Nazionalak 2023ko pentsioen erreforma polemikoa bertan behera uztea onartu du asteazken honetan, gehiengo zabalarekin. Erreforma hori Sebastien Lecornu lehen ministroak alderdi politikoei egindako kontzesio politiko nagusia izan da, gobernuaren erorketa saihesteko helburuz. Hain zuzen ere, Alderdi Sozialistak ezinbestekotzat jo zuen neurri hori.
Erreformaren etetea onartzeko bozketa aurrera atera da aldeko 255 botorekin (Alderdi Sozialistak, Berdeek eta Bilgune Nazionalak egin dute alde) eta kontrako 146rekin (Frantzia Intsumisoak eta Alderdi Komunistak). Kontrako botoa eman duten ezkerreko alderdiek esan dute ez dela erabateko etena, adabaki hutsa baizik.
Ondoren, erretiro-pentsioen eta gutxieneko gizarte-prestazioen izozteari uko egin diote diputatuek, aldeko 308 eta kontrako 99 botorekin. Neurri hori Gizarte Segurantzaren aurrekontuaren zirriborroan jasota dago.
Lecornuren plana da 2023an protesta artean onartutako pentsioen erreforma 2027ko hauteskunde presidentzialen ondorenera arte atzeratzea, ez dadin aplikatzen hasi 2028ko urtarrilera arte.
Krisia BBCn: Zer gertatu da eta zein dira hurrengo pausoak?
Tim Davie Erresuma Batuko irrati-telebista publikoaren zuzendari nagusiak eta Deborah Turness albistegien zuzendariak dimisioa eman dute, Trumpen hitzaldi baten manipulatutako bertsioa emititzeagatik.
Fung-wong tifoiak 27 hildako utzi ditu Filipinetan eta 3,6 milioi pertsonari eragin dizkio kalteak
Galerak oso handiak dira, milaka etxe suntsituta edo kaltetuta daude, 170.000 familia ebakuazio-zentroetan daude babes hartuta, eta komunikazioa oso zaila da, 37 zubi erori baitira, eta gutxienez 12 errepide nazional urak hartu ditu.
Manifestari talde bat Brasilgo COP30ean sartu da, milamilioidunenei zerga gehiago jarri diezaietela eskatzeko
Belemen, manifestariek Nazio Batuen Erakundeak kudeatzen duen COP30eko gune urdinean sartzea lortu dute. Amazoniako petrolio-ustiategien aurka protesta egin dute eta milamilioidunenek ingurumen-zergak handiagoak ordaindu ditzatela eskatu dute. Lula presidentearen aurkako mezuak ere zabaldu dituzte, Amazoniaren egoera ofizialki onartzen dena baino okerragoa dela salatuz.
Sarajevoko setioan zibilei tiro egitearen truke ordaindu omen zuten italiarrak ikertzen ari da Milango Fiskaltza
Alessandro Gobbis fiskalak ikerketa bat ireki du eskuin muturrarekin lotura duten italiar batzuei buruz. Sarajevoko setioan (1992-1996) frankotiratzaile gisa jarduteko 100.000 euro ordaintzea egozten diete.
Atentatu suizida batek gutxienez hamabi pertsona hil ditu Pakistango hiriburuko auzitegi batetik gertu
Pakistango atentatua eta astelehenean izandako Indiako leherketa ikertzeko eskatu du NBEko idazkari nagusiak.
Belgikak 2.000 euroko soldata eskaini die urtebeteko soldaduska egin nahi duten 17 urteko boluntarioei
Borondatezko soldaduska 2026ko irailean hasiko da, eta Belgikako Gobernuak 149.000 gutun baino gehiago bidali dizkie herrialdeko 17 urteko gizon eta emakume guztiei.
AEBko Gobernua berriz irekitzea onartu du Senatuak, demokraten arteko zatiketaren ostean
Finantzaketa-paketeak herrialdearen gobernuaren historiako itxialdirik luzeena (41 egunekoa) desblokeatzea ahalbidetu du, zortzi senatari demokraten babesarekin. Alderdiaren baitan krisi gogorra eragin du erabakiak.
Trumpek 1.000 milioi dolarreko salaketa jarriko diola mehatxu egin dio BBCri
Samir Shah BBC katearen presidenteak adierazi duenez, datorrena datorrela, aurre egiteko prest dago. Hala ere, Britainia Handiko parlamentuari barkamena eskatu dio eta dokumentalaren edizioan "irizpide akatsak" izan direla aitortu du.
Batzarrean "gerra egiten duten gizonak falta" direla salatuz ireki du Lulak ofizialki COP30a
Nazio Batuen Erakundeak (NBE) adierazi du klima-aldaketaren auzian ezer ez egiteak geldialdi ekonomikoa eta inflazioa ekarriko dituela, eta erregaiei, finantzaketari eta egokitzapenari buruzko emaitza "argiak" eskatu ditu. 21era arte luzatuko da goi-bilera.