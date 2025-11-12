PENTSIOAK FRANTZIAN

Macronen pentsioen erreforma bertan behera utzi du Frantziako Asanblea Nazionalak

2023an onartutako erreformak polemika piztu zuen hasieratik eta herrialdeak bizi izan duen krisi politikoaren arrazoi nagusiena izan da. Alderdi Sozialistak erreforma bertan behera uztea baldintza gisa jarri zuen Sebastien Lecornuren gobernua erortzen ez uzteko.

Frantziako Asanblea Nazionala

Agencias | EITB

Frantziako Asanblea Nazionalak 2023ko pentsioen erreforma polemikoa bertan behera uztea onartu du asteazken honetan, gehiengo zabalarekin. Erreforma hori Sebastien Lecornu lehen ministroak alderdi politikoei egindako kontzesio politiko nagusia izan da, gobernuaren erorketa saihesteko helburuz. Hain zuzen ere, Alderdi Sozialistak ezinbestekotzat jo zuen neurri hori.

Erreformaren etetea onartzeko bozketa aurrera atera da aldeko 255 botorekin (Alderdi Sozialistak, Berdeek eta Bilgune Nazionalak egin dute alde) eta kontrako 146rekin (Frantzia Intsumisoak eta Alderdi Komunistak). Kontrako botoa eman duten ezkerreko alderdiek esan dute ez dela erabateko etena, adabaki hutsa baizik.

Ondoren, erretiro-pentsioen eta gutxieneko gizarte-prestazioen izozteari uko egin diote diputatuek, aldeko 308 eta kontrako 99 botorekin. Neurri hori Gizarte Segurantzaren aurrekontuaren zirriborroan jasota dago.

Lecornuren plana da 2023an protesta artean onartutako pentsioen erreforma 2027ko hauteskunde presidentzialen ondorenera arte atzeratzea,  ez dadin aplikatzen hasi 2028ko urtarrilera arte.

Frantzia París Emmanuel Macron Munduko albisteak

