Kremlinek "berrikuntzak" ikusten dizkio Trumpen planari, baina ez du ekimenaren jakinarazpen formalik jaso
Kremlinek onartu egin du Washingtonek proposatutako bake planak elementu berriak dituela, baina ez duela inolako jakinarazpen formalik jaso adierazi du. Edozein negoziazio Trump eta Putinen arteko Anchorage gailurrean adostutakotik abiatu beharko dela azpimarratu du Moskuk.
Kremlinek uste du Estatu Batuek aste honetan aurkeztu duten Ukrainarako bake planean "berrikuntzak" daudela, baina nabarmendu du ez dutela ofizialki horren berri jaso, eta komunikabideen bidez ari direla horren berri izaten.
Dimitri Peskov Errusiako Presidentetzako bozeramaileak ostiral honetan azaldu duenez, Errusiak Trumpen planean "izan daitezkeen aldaketen berri du". Hala ere, maila ofizialean, Errusiak "ez du ezer jaso horren inguruan". Planak, oro har, segurtasun bermeak ematen dizkio Ukrainari, Ukrainaren ekialdean (Donetsk, Lugansk eta Krimea) Errusiaren nagusitasuna onartzearen truke.
Gainerakoan, Donald Trump eta Vladimir Putin Ameriketako Estatu Batuetako eta Errusiako presidenteek Anchoragen (Alaska) egindako goi-bileratik Kremlinek markatutako ildo ofizialari heldu dio Peskovek, bi buruzagiek Ukrainaren ustez onartezinak diren lurralde-kontzesio mota horiek jorratu baitzituzten.
"Errusiako alderdiak Anchoragen izan ziren eztabaidekin konprometituta jarraitzen du", adierazi du Peskovek Errusiako hedabide ofizialek jasotako adierazpenetan, eta negoziatzeko prest dagoela berretsi du, baina betiere abuztuko goi-bilera bihurtu zen "plataformatik" abiatuta.
Gainerakoan, Peskov isilik geratu da, eta negoziazioei buruz adierazpen argiak egiteari uko egin diola esan du. "Nahi al duzue megafono baten bidez hain gai korapilatsua negoziatzea? ", esan die hedabideei.
"Bake elkarrizketei irekita gaude bake elkarrizketen onerako, ez prozesua jarraitze hutsagatik. Bake elkarrizketa hauek arrakasta izatea nahi dugu, eta hori gerta dadin, ez gaude prest megafono baten bidez eztabaidatzeko", adierazi du.
