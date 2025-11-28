Trumpek "hirugarren munduko herrialde guztietatik" AEBrako immigrazioa etengo du "modu iraunkorrean"
AEBko presidenteak iragarri du "Estatu Batuentzat aktibo garbia ez dena" kanporatu egingo duela. "Karga publikoa, segurtasunerako arriskutsua edo mendebaldeko zibilizazioarekin bateraezina den atzerritar oro deportatuko dut", gaineratu du. Halaber, "tuntuna" deitu dio Washingtongo tiroketari buruz galdera bat egin dion emakumezko kazetari bati.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak immigrazioaren aurkako neurriak gogortzen jarraitzen du. Bart, "hirugarren munduko herrialde guztietatik" AEBra doan immigrazioa gelditu eta herrialdearentzat "aktibo garbia" ez den oro herrialdetik kanporatzeko asmoa iragarri du.
"Hirugarren munduko herrialde guztietatik (AEBra) datorren migrazioa modu iraunkorrean etengo dut sistema estatubatuarraren errekuperazioa ahalbidetzeko, Bidenek onartutako legez kanpoko migratzaileen baimenak bertan behera utziko ditut eta Estatu Batuentzat aktibo garbia ez den oro kanporatuko dut", iragarri du Trumpek Truth Social sare sozialean zabaldutako mezu batean.
Trumpek azpimarratu duenez, estatubatuarrak ez direnek jasotzen dituzten "laguntza eta subsidio guztiak" kenduko ditu "lasaitasun nazionala ahultzen" duten migratzaileak desnaturalizatuko ditu. "Karga publikoa, segurtasunerako arriskutsua edo mendebaldeko zibilizazioarekin bateraezina den atzerritar oro deportatuko dut", gaineratu du.
Trumpek "tuntuna" deitu dio emakumezko kazetari bati
Bestalde, Trumpek "tuntuna" deitu dio bart emakumezko kazetari bati, Washingtonen izandako tiroketaren errua Joe Biden presidente izandakoari zergatik leporatzen dion galdetzeagatik. Tiroketa horretan Guardia Nazionaleko agente bat hil zen eta beste bat larri zauritu zen.
Memoria eta erreparazioa: iraganeko krimenengatik hainbat Estatuk egindako barkamen keinuak
Hainbat Estatuk ofizialki onartu dituzte genozidioak, abusu kolonialak eta giza eskubideen urraketak, besteak beste, Alemaniak, Herbehereek, Belgikak eta Estatu Batuek barkamena eskatu dute. Gernikaren kasuan bezala, komunitateak sakonki markatu zituzten gertaerak izan ziren.
Putinen esanetan, "ez dago bake planik, AEBk eta Errusiak landu beharreko gaiak baizik"
Bere proposamena aurkeztu du, funtsean, Donbasen eta Krimean konkistatutako lurraldeen onarpena negoziatzea, eta ez dio zentzurik ikusten une honetan Ukrainarekin hitz egiteari.
Macronek iragarri du 10 hilabeteko borondatezko soldadutza ezarriko duela, gazteentzat, 2026tik aurrera
Hamar hilabeteko iraupena izango du eta datorren udan hastea aurreikusten da, 18-19 urteko gazteei zuzenduta. Programa Frantzian garatuko da, eta hiru mila parte-hartzailerekin hasiko da.
Gutxienez 65 lagun hil dira eta 279 desagertu, Hong Kongen azken 30 urteetan izan den suterik larrienean
Ezbeharra asteazken arratsaldean hasi zen, eta Tai Po barrutiko Wang Fuk Court gunea osatzen duten 31 solairuko zortzi blokeetatik zazpi suntsitu ditu. Azken hiru hamarkadetan Hong Kongen izan den suterik okerrena izan da. Sua zortzi blokeetako batean hasi zen, eta oso azkar hedatu zen. Banbuzko aldamioek elikatu zuten, segurtasun-sarez, lona iragazgaitzez eta poliestireno hedakorrezko xaflez estalita zeuden eta. Suhiltzaileen Departamentuak lehen mailatik 4.era igo zuen alarma minutu gutxian, eta lau ordu geroago 5. mailara iritsi zen, tokiko eskalako altuenera. Hong Kongeko historia hurbilean bi aldiz baino ez da aktibatu maila hori.
AEBko Guardia Nazionaleko bi agente hil dira Etxe Zuritik gertu izan den tiroketa batean
Floridan dagoela, Trumpek esan du tiratzaileak "oso prezio altua" ordainduko duela.
Europako Justizia Auzitegiak ohartarazi du EBko estatu guztiek onartu behar dituztela batasuneko edozein herrialdetan egindako sexu berekoen arteko ezkontzak
Europako auzitegiak betebehar horren berri eman du Alemanian ezkondutako bi poloniarri eragiten dien kasu baten harira; izan ere, Poloniako Erregistro Zibilean ezkontza ziurtagiria transkribatzeko eskatu zuten bi gizonek, ezkontza han aitor zezaten, baina agintariek ukatu egin zieten.
Maduro: "Venezuelak ez du amore emango, garaiezinak gara"
Horrela mintzatu da Nicolas Maduro Venezuelako presidentea AEBrekin duen harreman gatazkatsua dela eta. Soles Kartela atzerriko erakunde terrorista izendatu du Washingtonek, eta maniobra militarrak egiten dabil Karibe itsasoan.
Ukrainak urratsak eman ditu AEBk bultzatutako bake planean, akordio "justu" bat lortzeko, subiranotasuna galdu gabe
Zelenskik nazioarteko bazkideen babesa eskertu du eta gerraren amaierarako urrats "eraginkorrak" eta "bideragarriak" bermatzea eskatu du.