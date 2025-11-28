AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

Trumpek "hirugarren munduko herrialde guztietatik" AEBrako immigrazioa etengo du "modu iraunkorrean"

AEBko presidenteak iragarri du "Estatu Batuentzat aktibo garbia ez dena" kanporatu egingo duela. "Karga publikoa, segurtasunerako arriskutsua edo mendebaldeko zibilizazioarekin bateraezina den atzerritar oro deportatuko dut", gaineratu du. Halaber, "tuntuna" deitu dio Washingtongo tiroketari buruz galdera bat egin dion emakumezko kazetari bati. 

WASHINGTON (United States), 17/11/2025.- US President Donald Trump speaks during a meeting with White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 at the White House in Washington, DC, USA, 17 November 2025. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

Donald Trump, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak immigrazioaren aurkako neurriak gogortzen jarraitzen du. Bart, "hirugarren munduko herrialde guztietatik" AEBra doan immigrazioa gelditu eta herrialdearentzat "aktibo garbia" ez den oro herrialdetik kanporatzeko asmoa iragarri du. 

"Hirugarren munduko herrialde guztietatik (AEBra) datorren migrazioa modu iraunkorrean etengo dut sistema estatubatuarraren errekuperazioa ahalbidetzeko, Bidenek onartutako legez kanpoko migratzaileen baimenak bertan behera utziko ditut eta Estatu Batuentzat aktibo garbia ez den oro kanporatuko dut", iragarri du Trumpek Truth Social sare sozialean zabaldutako mezu batean. 

Trumpek azpimarratu duenez, estatubatuarrak ez direnek jasotzen dituzten "laguntza eta subsidio guztiak" kenduko ditu "lasaitasun nazionala ahultzen" duten migratzaileak desnaturalizatuko ditu. "Karga publikoa, segurtasunerako arriskutsua edo mendebaldeko zibilizazioarekin bateraezina den atzerritar oro deportatuko dut", gaineratu du.

Trumpek "tuntuna" deitu dio emakumezko kazetari bati

Bestalde, Trumpek "tuntuna" deitu dio bart emakumezko kazetari bati,  Washingtonen izandako tiroketaren errua Joe Biden presidente izandakoari zergatik leporatzen dion galdetzeagatik. Tiroketa horretan Guardia Nazionaleko agente bat hil zen eta beste bat larri zauritu zen. 

HONG KONG (China), 26/11/2025.- An apartment burns in Tai Po in Hong Kong, China, 26 November 2025. According to the Hong Kong government, the five alarm fire, which started 26 November, has left four people dead and three in critical condition. EFE/EPA/LEUNG MAN HEI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gutxienez 65 lagun hil dira eta 279 desagertu, Hong Kongen azken 30 urteetan izan den suterik larrienean

Ezbeharra asteazken arratsaldean hasi zen, eta Tai Po barrutiko Wang Fuk Court gunea osatzen duten 31 solairuko zortzi blokeetatik zazpi suntsitu ditu. Azken hiru hamarkadetan Hong Kongen izan den suterik okerrena izan da. Sua zortzi blokeetako batean hasi zen, eta oso azkar hedatu zen. Banbuzko aldamioek elikatu zuten, segurtasun-sarez, lona iragazgaitzez eta poliestireno hedakorrezko xaflez estalita zeuden eta. Suhiltzaileen Departamentuak lehen mailatik 4.era igo zuen alarma minutu gutxian, eta lau ordu geroago 5. mailara iritsi zen, tokiko eskalako altuenera. Hong Kongeko historia hurbilean bi aldiz baino ez da aktibatu maila hori.

