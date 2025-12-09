GOI KRETAZEOA

Dinosauroen aztarnategi handiena aurkitu dute Bolivian

Descubren en Bolivia el mayor yacimiento de huellas de dinosaurios
Boliviako Carreras Pampa aztarnategian aurkitutako aztarnen irudia.

Paleontologo talde batek 16.000 dinosauro lorratz baino gehiago identifikatu ditu Carreras Pampa aztarnategian, Torotoro Parke Nazionalean. Dinosaurook oinez, korrika eta igerian ibili ziren, duela milioika urte kostaldea izandako lurraldean. 

Bolivia Latinoamerika Munduko albisteak

