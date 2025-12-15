Kast, Txile demokratikoan boterera iritsi den lehen pinochetista
59 urteko Alderdi Errepublikanoaren burua datorren martxoaren 11tik aurrera delinkuentziaren eta migrazio irregularraren aurkako programa neoliberal bat ezartzeko prestatzen ari da, igandeko hauteskundeetan Jeannette Jara ezkertiarrari tarte handiz irabazi ondoren.
Jose Antonio Kast abokatu eta diputatu ohi ultrakatolikoa munduko hainbat tokitan boterean diren lider ultraeskuindarren zerrendan da honezkero, eta Txilen demokrazia ezarri zenetik agintera iritsi den lehen pinochetista da, gainera.
22 urte zituenean, Txileko Unibertsitate Katolikoan ikaslea zenean, Kastek Augusto Pinocheten agintaldiak (1973-1990) jarraitzearen aldeko kanpaina egin zuen 1988ko plebiszitarioetan.
"Bizirik balego, bozkatuko ninduke", esan zuen Kastek ordutik lau hamarkadara, 2017an, Gobernuaren egoitza den Monedara iristeko egin zuen lehen saiakeran. Oraingo honetan, kanpainan bereziki zuhur ibili da errejimenaren aldeko bere jarrera agerian ez jartzeko, ez eta eskubide indibidualen inguruko bere printzipio ultrakontserbadoreak ere, abortua eta biharamuneko pilula kasu, emakumeen eta gazteen botoak ez uxatzeko helburuz.
9 seme-alabaren aita eta katoliko sutsua, Kast Political Network for Values (PNfV) erakundeko presidente izan zen, bizitzaren, familiaren eta ezkontzaren aldeko sare iberoamerikarra.
Ez bere sinesmenak ez bera ere "aldatu ez" diren arren, ziurtatu duenez, ez da "borroka kulturalean" zentratuko, "txiletarren premietan" baizik, hala nola delinkuentzian eta migrazio irregularrean.
Bere promesa nagusia "larrialdiko Gobernu" bat sortzea da, irmo jarduteko eta, bere irudipenerako, Txilek inoiz bizi izan duen segurtasun krisirik handiena konpontzeko, nahiz eta hilketa-tasak inguruko txikienetakoa izaten jarraitzen duen.
Horretarako, migratzaileak masiboki kanporatzea, polizia gehiago hedatzea, hesi eta zangekin iparraldeko muga blindatzea eta migrazio irregularra delitu gisa tipifikatzea proposatu du.
Alemaniako migratzaile bikote oparo baten semea (haren aita alderdi nazian afiliatuta egon zen), Kast ez da politikara iritsi berria: 16 urtez izan zen Union Democrata Independiente (UDI) diktaduraren aldeko alderdi kontserbadoreko diputatua. Aurrenekoz presidentetzarako hautagai aurkeztu zenean utzi zuen alderdi hori, eta independente gisa aurkeztu zen.
2019an, Alderdi Errepublikanoa sortu zuen, eta, bi urte geroago, bigarren itzulian, tarte handiz galdu zuen Gabriel Boricen aurka. 2023an, bigarren prozesu konstituzionalaren buru izan zen, zeinak porrot egin zuen.
Eskuin muturreko beste buruzagi batzuen aldean, Donald Trump eta Javier Milei, esaterako, ez da horren supiztaile eta erasokorra.
Ultraeskuinak indar handia duen beste herrialde batzuetan bezala —VOXekin ere lotura du Espainian—, Kastek Txileko eskuin tradizionala fagozitatu egin du, Vamos Chile blokean biltzen dena, eta sektoreko lider bihurtu da.
Zalantza nagusia da martxotik aurrera zer gobernu mota osatuko duen, ea bere tropa erradikalenak eramango dituen edo Vamos Txile koalizioaren eskuin tradizionalera hurbiltzea bilatuko duen, gehiengorik gabeko Parlamentuan adostasunak lortzeko.
