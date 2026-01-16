Errusia
Elurrak etxebizitzak estali ditu Errusiako Kamtxatka eskualdean

Nieve en Kamchatka
18:00 - 20:00
Elurra Kamtxatkan. Argazkia: Agencias.

Azken eguneratzea

Gutxienez bi pertsona hil dira Kamtxatkako Petropavlovsk hirian, teilatuetan pilatutako elurra erori eta azpian harrapatuta. Elurteek larrialdi egoera ezartzera eta presoen kamioiak garraio publikorako erabiltzera behartu dituzte tokiko agintariak.

Errusia Elurra Denboraleak Munduko albisteak

