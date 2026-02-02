HAUTESKUNDEAK
Costa Ricak eskuinerako bidea berretsi du, eta Laura Fernandez izango du presidente

Lehen itzulian gehiengo zabalez irabazi du, eta aldaketa "sakonak eta aldaezinak" agindu ditu. Pposizioak, berriz, ohartarazi du ez duela onartuko "bidegabekeriarik".

AME1056. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 02/02/2026.- La candidata derechista del Partido Pueblo Soberano Laura Fernández celebra este domingo, en San José (Costa Rica). Fernández anunció un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de "diálogo y conciliación". EFE/ Jeffrey Arguedas
Laura Fernandez garaipena ospatzen Costa Rican. FOto: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Costa Ricak Laura Fernandez hautatu du 2026-2030 aldirako hurrengo presidente, eta herrialdeak eskuineranzko bidea berretsi du horrela.

Presidente hautetsiak, bere agintaldia maiatzaren 8an hasiko duenak, "hirugarren errepublika" sortzeko "aldaketa sakona eta aldaezina" iragarri zuen igande honetan bere garaipenaren hitzaldian, eta bere Gobernuak "elkarrizketa eta adiskidetzea" bilatuko dituela agindu zion oposizioari.

"Hirugarren errepublika eraikitzea dagokigu. Herri subiranoak ematen didan agindua argia da, aldaketa sakona eta aldaezina izango da ", adierazi zuen Fernandezek San Joseko hotel baten kanpoaldean kokatutako tarima batetik.

Costa Rican bigarren errepublika bezala ezagutzen dira 1948ko gerra zibilaren ondoren sortu ziren aldaketa politikoak, hala nola Armadaren abolizioa eta Konstituzio Politiko berri baten idazketa.

Fernandezek, 39 urteko politologoak, ez zituen zehaztu "hirugarren errepublikan" bultzatu nahi dituen aldaketak, baina bere kanpainan Botere Judiziala eta Estatuko beste erakunde batzuk erreformatuko zituela agindu zuen, eta, aldi berean, bere alderdiko liderrek aitortu zuten helburuetako bat Konstituzio Politikoa erreformatzea dela, jarraian berriro hautatua izateko aukera edukitzeko.

Presidente hautetsiak botoen % 48,5 lortu zuen, mahaien % 88,4 zenbatuta, lehen txandan irabazteko beharrezkoa den % 40aren oso gainetik, eta "demokrata konbentzitua" eta "askatasunaren, bizitzaren eta familiaren defendatzailea" dela esan zuen garaipen ekitaldian.

Fernandezek Rodrigo Chaves ospe handiko eskuineko ekonomialari eta gaur egungo presidentearekin hitz egin zuen telefonoz, eta eskerrak eman zizkion bere agintaldian emandako "ereduagatik".

Fernandezen Pueblo Soberano alderdiak Kongresuko 57 diputatuetatik 30 lortu zituen, atariko datuen arabera, baina Legegilearen bi herenen botoa behar duten erreforma sakonetarako, akordioak bilatu beharko ditu.

Oposizioaren buru Askapen Nazionaleko Alderdia sozialdemokrata izango da. Alderdi horren hautagaiak, Alvaro Ramosek, botoen % 33,3 lortu zituen, eta ohartarazi zuen ez duela "bidegabekeriarik" onartuko.

Abstentzioa % 30,3koa izan zen, hauteskunde batzordeko datuen arabera.

