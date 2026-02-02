Frantziako 2026ko aurrekontuak onartuta, hauspotuta abiatu du Macronen Gobernuak azken txanpa
Sebastien Lecornu lehen ministroak ezkerreko alderdiek -sozialistak gabe- eta Marine Le Penen eskuin muturrak aurkeztutako bi zentsura mozioak gainditu ditu, eta, beraz, aurrekontuak aurrera ateratzea posible izan da.
Emmanuel Macronen bigarren eta azken agintaldiaren azken txanpari aurre egiteko 2026rako aurrekontuak prest ditu Frantziak astelehen honetatik aurrera, Sebastien Lecornu lehen ministroaren Gobernuak bi zentsura mozio gainditu ostean. Bata alderdi ezkertiarrek aurkeztu dute, sozialistarik gabe, eta bestea, Marine Le Penen eskuin muturrak.
Espero zen bezala, Gobernuari ezarritako bi zentsura-mozioak atzera bota dituzte. 2026ko aurrekontuen lege-proiektua bozketarik gabe onartzeagatik aurkeztu dizkiote zentsura mozioak Lecornuri.
Frantzia Intsumisoa, Berdeak eta GDR (Komunistak eta Itsasoz Haraindikoak) taldeek aurkeztutako mozioak 260 boto lortu ditu, Gobernua bertan behera uzteko beharrezkoak diren 289 botoetara iritsi gabe. Agrupacion Nacional ultraeskuindarrak eta bere bazkideek aurkeztutakoak, berriz, 130 boto baino ez ditu lortu.
Azken hilabeteetan Legebiltzarrean aurrekontuen eztabaidan "dena saboteatu" eta "blokeatu" izana aurpegiratu die Lecornuk batzuei eta besteei.
Gaurkoa, oxigenoa da bai Exekutiboarentzat baita Macronentzat ere, hauteskundeak aurreratzea saihesten baitu, Marine Le Penen eskuin muturrak eta Jean-Luc Melenchonen Frantzia Intsumisoa ezkertiarrak eskatzen dioten bezala.
Hemendik aurrera, Lecornuk, azkenean, aurrekontuaren gaia atzean utzi ahal izango du eta martxoko udal-hauteskundeetan zentratu ahal izango da; baita 2027ko presidentzialen aurreko urtea emankorra izan dadin lan egiten ere.
Neurriak
Asteleheen honetan behin betiko onartu diren Frantziako Estatuaren aurrekontuek % 5 inguruan finkatzen dute defizit publikoa 2026an, aurreko urteko % 5,4aren aldean, Frantziak Bruselarekin adostutako beheranzkoa konpromisoari helduz. 2029an % 3tik behera jartzea aurreikusten du Gobernuak.
Hainbat ekarpen bere egin dituzte aurrekontuek, sozialistenak bereziki: unibertsitateko jantokietan ikasleentzako otorduak euro batean eskaintzea, diru-sarrera txikiak dituzten langileentzako enplegu-primaren igoera edo aktiboak dituzten sozietateentzako zerga berri bat, adibidez.
Macronek agindu zion zeregin nagusia gaindituta, Lecornuk orain Ministerioaren birmoldatzeari ekitea espero da. Rachida Dati Kultura ministroa Parisko Alkatetzarako hautagai izango da eta martxoaren 15ean eta 22an egingo diren udal hauteskundeetan hautagai izango dira lehen ministroa bera eta 100 bat diputatu.
