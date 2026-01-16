Frantzia
Lecornuk aurrekontuak adosteari uko egin dio eta dekretu bidez onartzea negoziatuko du

Lecornuk eta bere kabineteak aurrekontuen proposamen bat jarriko dute mahai gainean, eta horren inguruan alderdiekin negoziatuko dute, ez hainbeste aldeko botoa eman dezaten, baizik eta dekretu bidez onartu ostean etorriko den zentsura-mozioaren alde ez dezaten bozkatu.

PARIS (France), 14/01/2026.- French Prime Minister Sebastien Lecornu attends a session of two motions of censure against his government presented by the far-left wing Nouveau Front Populaire (NFP) and the far-right wing Rassemblement National (RN) in the National Assembly in Paris, France, 14 January 2026. (Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Lecornu, Frantziako Asanblea Nazionalean, aste honetan. EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroaren Gobernuak uko egin dio 2026ko aurrekontuak adosteari, gehiengo parlamentario nahikorik ez baitauka; dekretu bidez onartuko ditu eta negoziatuko duena Gobernua erortzea saihesteko formula bat izango da. 

"Aukera guztiak eman dizkiogu eztabaidari", baina "iritsen da une bat, zienetan errealitatea aiotrtu behar den", azaldu du ostiral honetan Amelie de Montchalin Ogasun ministroak, Gobernuaren biraketa hori justifikatzeko; azken asteotan uste zuten posible izango zela  eztabaidatzen ari diren aurrekontuak bozkatuko zituen gehiengo parlamentario bat lortzea, baina ez da hala izan. 

France 2 telebista kateari egindako elkarrizketa batean, De Monchalinek esan du, inflexioa argudiatzeko, "saboteatzailetzat" jo zituenen jarreragatik izan dela, Parlamentuko arkuaren bi muturretako bi taldeei erreferentzia eginez: Jean-Luc Melenchonen Frantzia Intsumisoa (LFI) eta Marine Le Penen Elkarte Nazionala (RN). Izan ere, bere ustez, Parlamentuko eztabaidetan "nahita" aritu dira zuzenketak bozkatzen, aurrekontuak aplikaezinak izan zitezen.

Hemendik aurrera gertatuko dena da Lecornuk eta bere kabineteak aurrekontuen proposamen bat jarriko dutela mahai gainean, eta alderdi politikoekin negoziatuko dutela, ez hainbeste proposamenaren aldeko botoa eman dezaten, baizik eta dekretu bidez onartu ostean halabeharrez etorriko den zentsura-mozioaren alde bozka ez dezaten

2026ko aurrekontuak ezin izan ziren onartu onartu behar ziren garaian, joan den urtearen amaieran, gehiengo nahikorik ez zegoelako, eta Exekutiboak abenduaren erdialdean lege berezi batera jotzea erabaki zuen, aurrekontu luzapen moduko bat egon zedin, urtarrilean eztabaidarekin jarraitu nahi zuela adieraziz. 

Orain bi aukera ditu teknikoki aurrekontuak aurrera ateratzeko, lehenengoa Konstituzioaren 49.3 artikulua, zentsura-mozio baten mende jartzen duena automatikoki, eta bestea dekretuen bidez, oposizioko taldeek zentsura-mozio bat aurkezteko ateak irekitzen dituena hori ere.

Gobernuak azpimarratu du aurtengo kontu publikoetarako ezinbesteko baldintzetako bat dela defizitak gehienez barne produktu gordinaren (BPG) % 5ekoa izatea, 2029an gehienez % 3ra murrizteko Europako bazkideekin hartutako konpromisoa bete ahal izateko.

2025ean, lehen aurrerapenen arabera, defizita BPGaren % 5,4koa izan zen, 2024an % 5,8ra igo ondoren.

