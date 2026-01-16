Lecornuk aurrekontuak adosteari uko egin dio eta dekretu bidez onartzea negoziatuko du
Lecornuk eta bere kabineteak aurrekontuen proposamen bat jarriko dute mahai gainean, eta horren inguruan alderdiekin negoziatuko dute, ez hainbeste aldeko botoa eman dezaten, baizik eta dekretu bidez onartu ostean etorriko den zentsura-mozioaren alde ez dezaten bozkatu.
Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroaren Gobernuak uko egin dio 2026ko aurrekontuak adosteari, gehiengo parlamentario nahikorik ez baitauka; dekretu bidez onartuko ditu eta negoziatuko duena Gobernua erortzea saihesteko formula bat izango da.
"Aukera guztiak eman dizkiogu eztabaidari", baina "iritsen da une bat, zienetan errealitatea aiotrtu behar den", azaldu du ostiral honetan Amelie de Montchalin Ogasun ministroak, Gobernuaren biraketa hori justifikatzeko; azken asteotan uste zuten posible izango zela eztabaidatzen ari diren aurrekontuak bozkatuko zituen gehiengo parlamentario bat lortzea, baina ez da hala izan.
France 2 telebista kateari egindako elkarrizketa batean, De Monchalinek esan du, inflexioa argudiatzeko, "saboteatzailetzat" jo zituenen jarreragatik izan dela, Parlamentuko arkuaren bi muturretako bi taldeei erreferentzia eginez: Jean-Luc Melenchonen Frantzia Intsumisoa (LFI) eta Marine Le Penen Elkarte Nazionala (RN). Izan ere, bere ustez, Parlamentuko eztabaidetan "nahita" aritu dira zuzenketak bozkatzen, aurrekontuak aplikaezinak izan zitezen.
Hemendik aurrera gertatuko dena da Lecornuk eta bere kabineteak aurrekontuen proposamen bat jarriko dutela mahai gainean, eta alderdi politikoekin negoziatuko dutela, ez hainbeste proposamenaren aldeko botoa eman dezaten, baizik eta dekretu bidez onartu ostean halabeharrez etorriko den zentsura-mozioaren alde bozka ez dezaten.
2026ko aurrekontuak ezin izan ziren onartu onartu behar ziren garaian, joan den urtearen amaieran, gehiengo nahikorik ez zegoelako, eta Exekutiboak abenduaren erdialdean lege berezi batera jotzea erabaki zuen, aurrekontu luzapen moduko bat egon zedin, urtarrilean eztabaidarekin jarraitu nahi zuela adieraziz.
Orain bi aukera ditu teknikoki aurrekontuak aurrera ateratzeko, lehenengoa Konstituzioaren 49.3 artikulua, zentsura-mozio baten mende jartzen duena automatikoki, eta bestea dekretuen bidez, oposizioko taldeek zentsura-mozio bat aurkezteko ateak irekitzen dituena hori ere.
Gobernuak azpimarratu du aurtengo kontu publikoetarako ezinbesteko baldintzetako bat dela defizitak gehienez barne produktu gordinaren (BPG) % 5ekoa izatea, 2029an gehienez % 3ra murrizteko Europako bazkideekin hartutako konpromisoa bete ahal izateko.
2025ean, lehen aurrerapenen arabera, defizita BPGaren % 5,4koa izan zen, 2024an % 5,8ra igo ondoren.
Zure interesekoa izan daiteke
Machado ezagutzea "ohore handia" dela esan du Trumpek, profil baxuko bilera baten ostean
Etxe Zurian ateak itxita egin duten batzarraren ondotik, Machadok Bakearen Nobel sariaren domina eman diola baieztatu du Trumpek sare sozialetan. Bestalde, bilera ondo joan dela nabarmendu du Machadok.
Maria Corina Machadok Nobel sariaren domina eman dio Trumpi
Machadok urrezko marko bat erabili zuen presidenteari oparitu zion Nobel saria jartzeko, eta goiko aldean honako hau idatzi zuen: "esker onez, bakea sustatzeko izan zuen lidergo apartagatik". Errepublikanoak Machado "emakume zoragarria" zela esan zuen Truth Social plataforman, eta Nobel sariaren oparia eskertu zuen, "elkarrekiko errespetuaren erakusle" izateagatik.
Europako hainbat herrialdek Groenlandian tropak zabaltzeko atea ireki dute, "Artikoan segurtasuna mantentzeko"
Europak erreakzionatu egin du Donald Trump AEBko presidenteak Artikoko uharte horren inguruan egindako mehatxuen aurrean.
AEBko indarrek beste petrolio-ontzi bat konfiskatu dute Kariben
Ameriketako Estatu Batuetako kostazainek "Veronica" petrolio-ontzia konfiskatu dute ostegun honetan Karibeko uretan, Washingtonek Venezuelako petrolio gordinari ezarritako blokeoa urratzea egotzita. Seigarren operatiboa izango litzateke, Trumpen Administrazioak Kariben konfiskazioak eta igortutako ontziak blokeatzen hasi zenetik.
NASAren "Crew-11" misioa Lurrera itzuli da, astronauta bat gaixo dabilelako
Joan den urtarrilaren 8an, NASAk misioaren amaiera aurreratzeko eta tripulazioko lau kideak Lurrera ekartzeko erabakia hartu zuela iragarri zuen. Lehen aldiz aurreratu da Nazioarteko Espazio Estazioko misio baten amaiera kide baten osasunagatik; izan ere, estazioak ekipo mediku aurreratuak dituen arren, ez dago prestatuta diagnostiko konplexuak egiteko.
Bi hildako eta zauritu bat Thailandian, garabi bat eraikitzen ari zen zubiaren azpiko errepidera erorita
Bangkoken, autobideko zubi batean garabi bat erori eta gutxienez bi lagun harrapatu ditu azpian. Hil egin dira biak. Bezperan, Thailandian abiadura handiko trena eraikitzeko erabilitako beste garabi bat erori eta 32 bidaiari hil ditu, eta 66 zauritu.
Venezuelan "elkar ulertzeko garai politikoa" datorrela iragarri du Delcy Rodriguezek
Donald Trump AEBko presidentea Maria Corina Machado Venezuelako oposizioaren buruarekin bilduko da gaur Etxe Zurian.
Poliziak pertsona bat tirokatu du Minneapolisen, Renne Good hil eta astebetera
AEBko Segurtasun Nazionalerako Departamentuak jakitera eman duenez, zaurituak Immigrazioko eta Aduanetako agenteari eraso egin dio atxilotzera joan direnean, eta Poliziak tiro eginez erantzun du.
Iranek aireko espazioa ireki du berriro, ia bost orduz itxita egon ostean; tentsioa handia da AEBrekin
Donald Trump AEBko presidenteak bere aholkulariei esan dienez, Iranen aurkako ekintza militar "azkarra eta zuzena" izan beharko litzateke, NBC Newsen arabera.