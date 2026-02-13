Erresuma Batuko Justiziak legez kanpokotzat jo du Palestine Action taldea debekatu izana
Londresko Auzitegi Goreneko hiru epaileek adierazi dutenez, 2020an sortutako taldeak protestak egiteko "delituzko metodoak" erabiltzen baditu ere, bere taktikek ez dute legean ezarritako baremoa betetzen terrorista gisa sailkatu ahal izateko. Betoa indarrean sartu zenetik, 2.700 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Palestine Actioni babesa emateagatik. Horietako asko adinekoak dira, eta babesa adierazteko pankarta bat eramate hutsagatik atxilotu dituzte.
Londresko Auzitegi Nagusiak legez kanpokotzat jo du uztailean Palestine Action Erresuma Batuko talde ekintzailea terroristatzat jotzea, erabakia "neurrigabea" izan zela ondorioztatuta.
Hala ere, erakundea debekatuta egongo da gutxienez otsailaren 20ra arte, eta orduan beste entzunaldi batean zehaztuko dira jarraitu beharreko urratsak, Exekutiboak epaia errekurrituko duela baieztatu ondoren.
Victoria Sharp buru duen Auzitegi Nagusiko hiru epaileek esan dutenez, 2020an sortutako taldeak protestak egiteko "delituzko metodoak" erabiltzen baditu ere, bere taktikek ez dute legean ezarritako baremoa betetzen terrorista gisa sailkatu ahal izateko.
Gortearen arabera, Estatuak baditu legezko tresnak erakundeak egindako edozein delituri aurre egiteko. Erakundearen misioa da "genozidatzat" jotzen duten Israelgo Gobernuari laguntzen dioten enpresei edo erakundeei boikota egitea.
Prozesuak aurrera jarraitzen du
Huda Ammori Palestine Action taldearen sortzaileetako batek esan duenez, erabakia "garaipen monumentala da, bai Erresuma Batuko oinarrizko askatasunentzat, bai Palestinako herriaren askatasunaren aldeko borrokarentzat. Erresuma Batuko historia hurbilean adierazpen askatasunaren aurkako eraso muturrekoenetako bat bezala betiko gogoratuko den erabakia baliogabetu da".
Gobernuak 2025eko uztailaren 5ean utzi zuen legez kanpo Palestine Action, sareko kideek Brize Nortoneko basean (Ingalaterrako hego-ekialdea) Errege Aire Armadako (RAF) hegazkinak bandalizatu ondoren.
Orduan esan zutenez, Erresuma Batua Gazako gerran parte hartzen aritzearen kontrako protestatzeko ekintza izan zen, Erresuma Batua materiala bidaltzen ari zelako eta base hori hegazkin israeldarrek eta estatubatuarrek ere erabili ahal zutekoa erregaia hartzeko (Exekutiboak ukatu egin zuen).
Handik gutxira, 2000ko Terrorismoaren aurkako Legea baliatuta taldea debekatutako erakundeen zerrendan sartu zuen Yvette Cooper Barne ministroaren erabakia inpugnatu zuen Ammorik.
Neurriak delitu bihurtu zuen taldekoa izatea edo hari laguntzea, eta 14 urterainoko espetxe-zigorrak aurreikusi zituen.
Debekua indarrean sartu zenetik, 2.700 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Palestine Actioni babesa emateagatik. Horietako asko adinekoak dira, eta babesa adierazteko pankarta bat eramate hutsagatik atxilotu zituzten.
Azaroan egindako ikustaldi batean, Ammoriren talde legalak auzitegiaren aurrean esan zuen debekua baliogabetu beharra zegoela, taldeak ekintza zuzeneko eta desobedientzia zibileko "tradizio ohoretsu" baten barruan jarduten zuela argudiatuz.
Barne Ministerioko abokatuek defendatu zuten debekuak taldearen "jokabide eskalatorioaren eredua eteteko" helburua lortu zuela, eta azpimarratu zuten neurriak ez zituela eragotzi palestinar herriaren aldeko manifestazioak, ezta Israelek Gazan egiten dituen ekintzen aurkakoak ere.
Epaia aldekoa izan arren, taldeak debekatua jarraituko du egun batzuez; baina Londresko Poliziak protestak kudeatzeko modua aldatuko duela iragarri du jada.
Orain arte bezala, Palestine Action babesten dutenak atxilotu beharrean, agenteek ustezko arau-hausleei buruzko "frogak bildu" besterik ez dute egingo, erakundearen behin betiko estatusa baieztatzen denean batera edo bestera jokatzeko.
