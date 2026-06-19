MUNDUKO TXAPELKETA

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Frantziako justiziak Achraf Hakimi futbolaria epaituko du emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta

Paris Saint-Germaineko jokalaria Marokoko selekzioarekin Munduko Futbol Txapelketan parte hartzen ari da. Versalleseko Apelazio Epaitegiak atzera bota du futbolariaren defentsak aurkeztutako helegitea, eta, ondorioz, akusatuen aulkian eseriko da 2023an emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. 

Achraf Hakimi Marruecos Mundial 2026

Achraf Hakimi, Marokoko selekzioarekin 2026ko Munduko Txapelketako partida batean. Argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

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Achraf Hakimi futbol jokalaria sexu erasoa leporatuta epaituko dute Frantzian. Versalleseko Apelazio Epaitegiak atzera bota du futbolariaren defentsak aurkeztutako helegitea, eta, ondorioz, akusatuen aulkian eseriko da 2023an emakume bati sexu erasoa egitea egotzita

Madrilen jaio eta hazia, Paris Saint-Germaineko jokalaria Marokorekin 2026ko Munduko Txapelketa lehiatzen ari da, eta larunbat goizaldean Eskoziaren aurka partida jokatzekoa da (Frantzian 00:00ak direnean). 

"Jomuga erraza naizela iruditzen zait", idatzi du X sare sozialetan argitaratutako mezu batean. 

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