ALEMANIA
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AfD ultraeskuindarrak garaipen zabala lortu du Saxonia-Anhalten, eta gehiengo osoaren atarian geratu da

Litekeena da Sahra Wagenknecht Aliantzaren (BSW) abstentzioa nahikoa izatea Alemanian alderdi ultra batek estatu batean berriro agintea hartzeko.

Magdeburg (Germany), 06/09/2026.- Top candidate of the far-right Alternative for Germany (AfD) party in Saxony-Anhalt Ulrich Siegmund and his wife Julia Siegmund pose on stage during a far-right Alternative for Germany (AfD) election party following Saxony-Anhalt state election, in Magdeburg, Germany, 06 September 2026. Voters in Saxony-Anhalt are casting ballots to elect a new state parliament. (Elecciones, Alemania, Magdeburgo) EFE/EPA/FILIP SINGER

Ulrich Siegmund, Alemaniarako Alternatiba alderdiko burua Saxonia Garaian. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alemaniarako Alternatiba (AfD) alderdi ultraeskuindarrak garaipen zabala lortu du Saxonia-Anhalteko estatu federatuko hauteskundeetan, eta Alemaniako eskualdean bakarrik gobernatzeko gehiengo absolutua lortu ez badu ere, herrialdearen panorama politikoa astindu duen emaitza errekorra lortu du.

Boto guztiak zenbatuta, AfDk botoen % 43,8 lortu ditu, eta gehiengo absolututik hiru eserlekura geratu da.

Sahra Wagenknecht Aliantzak (BSW) ordezkaritza lortzeko behar den botoen % 5eko minimoa hiru hamarrenez gainditu du, eta litekeena da horren abstentzioarekin AfDk agintea eskuratzea.

Ulrich Siegmund AfDko lehen ministro izateko hautagaia euforiko agertu da garaipenarekin, eta azpimarratu du "gau historikoa" dela.

"Historia idatzi dugu. Alemania osorako seinalea da. Herrialde osoa zeharkatzen duen bultzada da. Jakina, agintea hartzeko agindua jaso dugu. Eskua luzatuko diegu gurekin batera herri honetan sortu diren arazoak konpondu nahi dituztenei", adierazi du.

AfDk hauteskundeak irabazi zituen 2024an Turingia ekialdeko estatu federatuan, baina ez zuen gobernatu beste alderdiek ezarritako 'babes hesia'gatik.

CDUren eta SPDren beherakada

Sven Schulze Saxonia-Anhalteko Batasun Kristau Demokratako (CDU) hautagaia atsekabetuta agertu da emaitzarekin, 2021ekoekin alderatuta atzera egin baitu % 17,2, eta bere alderdiak "kolpe gogorra" jaso duela onartu du.

Thorsten Frei CDUk Behe Ganberan duen talde parlamentarioko buruak penatuta esan duenez, "inoiz ez dugu bizi izan Konstituzioa Babesteko Eskualdeko Bulegoak 'eskuin muturreko' gisa sailkatutako alderdi batek gehiengoa lortzea".

Lars Klingbeil Alderdi Sozialdemokrataren buruzagiak (% 9,3 lortu du) adierazi duenez, emaitza "Berlinen egiten ari garen politikari buruz hausnartzeko arrazoi bat da, Gobernu federalaren norabide erreformistari buruz gogoeta egin behar da".

Ez dago beste aukerarik

Hauteskundeetako emaitzek agerian uzten dute posible dela bestelako gehiengo bat osatzea, baina AfDk lortutako garaipena hain izan da zabala, ez dela bideragarria gainerako alderdiek modu egonkor batean bat egitea. Ezinezko jotzen da Friedrich Merz kantzilerraren CDU kontserbadoreak eta jatorri marxistako Ezkerrak, % 8,6ko babesa lortu duenak, bat egitea.

Franziska Hoppermann CDUko idazkari nagusiak berretsi duenez, "ezin dira elkarrizketa serioak izan antisemitismo arazo larria duen alderdi batekin, gurearen guztiz desberdina den gizarte eredu bat nahi du eta politika faxista egitea leporatzen digu".

Heidi Reichinnek Ezkerraren Behe Ganberako talde parlamentarioko buruak adierazi duenez, CDUk "historiaren zein aldetan dagoen" erabaki behar du orain.

Berdeek % 8,9 lortu dute, eta SPDrekin batera Schulzeren koalizio gobernua osatzen zuten FDPko liberalak ez dira Parlamentuan sartu. Sahra Wagenknecht (BSW) ezkerreko aliantzak, berriz, % 5,3 lortu du.

BSW

Eskualde Parlamentuan BSW sartzearekin batera, AfD 42 eserlekuko gehiengo absolututik urrundu da, baina CDUk, Ezkerrak, Berdeek eta SPDk ere ez dute gehiengo absoluturik, eta, beraz, ezkerreko populistak nolabaiteko indar erabakitzaile bihurtu dira.

Amira-Mohamed Ali BSWko presidentekideak igande honetan berretsi duenez, alderdi horrek ez du babesten gainerako alderdiek AfDri aplikatutako 'babes hesia'. Adituek eta alderdiez gaindiko pertsonek osatutako gobernu bat nahi du BSWk, gehiengo aldakorrak izango dituena eta alderdi guztiekin hitz egingo duena.

Hala ere, aukeren artean dago BSWk abstentziora jotzea eta Siegmundi gutxiengoan gobernatzen uztea, AfDri une batzuetan babesa emanez.

Beste egoera bat ere posible da: Siegmund lehen ministro hautatzea Parlamentuko hirugarren bozketan, gehiengo sinplearekin, eta hori posible izango litzateke beste alderdien artean akordiorik ez badago.

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