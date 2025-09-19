"Arazo teknikoek" zapuztu dute Mark Zuckerbergen betaurreko adimendunen aurkezpena
Mark Zuckerberg Metako zuzendari exekutiboak aurkeztu ditu Meta Ray-Ban Display betaurreko adimendunak. Aurkezpen ekitaldian, erreminta berriaren akatsak izan dira protagonista. Zuckerbergek, lotsatuta, wifi konexioari egotzi dizkio betaurreko adimendun berrien akatsak.
TikToken algoritmoa salmentaren gako, AEB eta Txinaren arteko negoziazioetan
Aste honetan Madrilen merkataritza negoziazioen laugarren erronda egin ondoren, bi potentziek "akordio esparru" bat lortu zuten TikToken inguruan. Gomendioen motorra nork kontrolatzen, mantentzen eta eguneratzen duen zehaztea da puntu erabakigarria, hori baita TikTokek Estatu Batuetan duen arrakastaren (150 milioi erabiltzaile) gakoetako bat.
Urriaren 15ean inauguratuko dute Europako superordenagailu kuantiko indartsuena, Donostian
Hasiera batean aurreikusita zegoen Ikerbasqueren Donostiako campusak IBMren Quantum System One bat hartzea, baina akordioa eguneratu ondoren System Two bat izango dute, multinazional teknologikoaren "harribitxia", hain zuzen ere.
Robotak, korrikan, futbolean eta talkaka Txinako roboten olinpiadetan
Txinak giza itxurako Roboten Munduko Jokoak inauguratu ditu. Hiru egunetan zehar, adimen artifizialean eta robotikan egindako aurrerapenak erakutsi nahi ditu, 16 herrialdetako 280 talderen parte-hartzearekin. Atletismoan eta mahai-tenisean lehiatzeaz gain, beste erronka batzuk ere izango dituzte, sendagaiak sailkatu, materialak manipulatu eta garbiketa-lanak ere egin beharko baitituzte.
BEC ordenagailuz eta informatikazale amorratuz beteko da berriro uztailaren 24tik 27ra
Estatuko 'lan party' handienak eta Europako garrantzitsuenetako batek 4.000 ordenagailu eta dozenaka stand hartuko ditu, eta teknologia berriak, berrikuntza eta kultura digitala maite dituzten 5.000 pertsona bilduko ditu lau egunez.
Linda Yaccarino X enpresako zuzendariak dimisioa eman du, bi urtez Elon Musken konpainiaren buru izan ondoren
Yaccarinok alde egiteko erabakia iragarri du arrazoirik eman gabe, eta aditzera eman du ez dagoela inolako desadostasunik Elon Muskekin. Are gehiago, "izugarri eskertuta" dagoela erantsi du.
Trumpek 90 egunez luzatu du TikToki Txinatik bereizteko emandako epea
Trumpek 90 egun gehiago eman dizkio TikToki Txinako matrizetik bereiz dadin, AEBn erabili ahal izateko. Bidenen agintaldiko lege batek Txinarekin moztera behartzen zuen aplikazioa, AEBren "arerioa" dela iritzita, baina Trump presidenteak luzapenak onartu ditu TikTokek AEBko inbertitzaile bat aurkitu dezan.
Euskarazko eta beste hizkuntza gutxituetako txatbotak sortzeko modu berritzailea topatu du HiTZ zentroak
Orain arte, txatboten elkarrizketa onak izateko gaitasuna Interneten modu irekian hizkuntza jakin batean idatzita dauden dokumentu kopuruaren araberakoa zen, baina metodo berriak izugarri erraztuko du txatboten jarduna egokiagoa izatea.
Nintendo Switch 2a erosi aurretik jakin beharreko 5 gauza
Nintendoren kontsola berria ostegun honetan, ekainak 5, merkaturatu dute eta hemen dituzu erosi aurretiko jakingarri batzuk.
Donostiako CIC nanoGUNE errefererentzia-zentro bihurtuko da teknologia kuantikoan
Ibaeta auzoan dagoen CIC nanoGUNEren eraikinak bigarren dorre bat izango du, eta bertan hardware kuantikoaren ikerketara bideratutako laborategiak egongo dira.