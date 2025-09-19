Helburua
"Arazo teknikoek" zapuztu dute Mark Zuckerbergen betaurreko adimendunen aurkezpena

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó este miércoles sus gafas más inteligentes, las Meta Ray-Ban Display, equipadas con una pequeña pantalla en el lente derecho que se puede controlar con gestos de la mano a través de una pulsera neural, pero cuando intentó demostrar cómo funcionaban se topó con varios fallos técnicos que achacó a una mala conexión de internet. El cofundador de Facebook no fue capaz de demostrar a un auditorio repleto de personas en la sede de Meta, en Menlo Park (California), cómo mantener una videollamada con estas gafas, ya que no pudo contestar a las varias llamadas de uno de sus empleados durante su conferencia de desarrolladores anual, Meta Connect. Zuckerberg, avergonzado, comentó que esta función había funcionado en los cientos de ensayos y que el fallo de hoy en las nuevas gafas -con un precio inicial de 799 dólares y que estarán disponibles a partir del 30 de septiembre en EE.UU.- se debía a una mala conexión de wifi.
18:00 - 20:00
Mark Zuckerberg, Meta Ray-Ban Display betaurreko adimendunen aurkezpenean. Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mark Zuckerberg Metako zuzendari exekutiboak aurkeztu ditu Meta Ray-Ban Display betaurreko adimendunak. Aurkezpen ekitaldian, erreminta berriaren akatsak izan dira protagonista. Zuckerbergek, lotsatuta, wifi konexioari egotzi dizkio betaurreko adimendun berrien akatsak.

Facebook Teknologia Munduko albisteak Inteligentzia artifiziala

