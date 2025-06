Udan barrena, rock-and-rollaren doinupean

Ostiraleko izen propio nagusiak ezin letra handiagoz idatzi behar dira: JOHN FOGERTY Creedence Clearwater Revivaleko rock heroia, LUCINDA WILLIAMS country rockaren mitoa eta JOHNNY ROTTEN punkaren ikurra. Fogerty Gasteizera bueltan izango da, 2017an eman zuen kontzertuaren ahogozo atsegina berdintzeko erronkari aurre egin nahian, Williams ere Gasteizera itzuliko da, 2023ko bisitaren ondoren, eta Sex Pistolseko kantariak Public Image Limited taldearen intentsitatea aurkeztuko du. Gainera, Turbonegroren, Kaotikoren eta Los Straitjacketsen doinuak ere entzungo dira bigarren egunean.

Larunbatean, udan sartuta, Manic Street Preachers taldeak abesti arrakastatsu eta gustagarriak zabalduko ditu, dudarik gabe, The Flaming Lips taldeak Yoshimi Battles the Pink Robots albuma goitik behera joko du, Richard Hawley britainiarrak dotorezia erakutsiko du, The Hellacopters taldeak eskukada bete bat kantutzar belarriratuko dizkio publikoari, Margo Pricek countrytik joko du, Dead Kennedysek eta Ezezezek energia barreiatuko dute eta The Lemon Twigsek gorazarre egingo die melodia eta harmoniari.