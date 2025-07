“Kriston martxa” ibiliko da asteburuan Arrasaten

Musika hitzordu bikoitza dago jarrita asteburu honetarako Arrasaten. Ostiral-larunbatetan, Mondra & Roll punk rockeko jaialdiak gitarra zorrotzak eskainiko ditu, urteroko zitari leial, The Toy Dolls, The Pioneers, The Exploited, DRI, Street Dogs eta The Real McKenziesen eskutik, besteak beste.

Punka, oi!-a, ska eta hardcorea entzungo da ostiralean Bromure oi! taldeak irekiko duen jaialdian. Horien atzetik arituko dira Streetwise iruindarrak, The Friday’s Crew, Rat-zinger bilbotarrak, Mike McColgan and The Bombsquad (estatubatuar musikaria jaialdiko izarretako bat izango da, bere bakarkako proiektuarekin eta Street Dogs taldearekin arituko baita Dropkick Murphyseko kantari ohia), Homefront, Street Dogs, The Exploited mitikoak eta The Selecter britainiar ska taldea.