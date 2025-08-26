Jennifer Lawrencek Zinemaldiaren Donostia saria jasoko du
Estatubatuar aktoreak Die, My Love filma aurkeztuko du Donostian, irailaren 26an. Esther Garcia ekoizleak ere jasoko du Zinemaldiaren ohorezko saria irailaren 19an abiatuko den 73. edizioan.
Donostiako Zinemaldiak Jennifer Lawrence estatubatuar aktoreari emango dio 73. edizioko Donostia Sarietako bat. Oscar sari baten irabazleak irailaren 26an jasoko du golardoa, Kursaal Auditoriumean egingo den gala batean.
Ekitaldi horretan, Die, My Love, Hollywoodeko izarra Donostiara ekarriko duen filma, proiektatuko da. Lynne Ramsay zuzendariaren filmak Cannesko zinema jaialdian izan zuen mundu mailako estreinaldia.
Jennifer Lawrence Silver Linings Playbook, American Hustle (Oscar saria eman zion pelikula), Don't Look Up eta Joy film txalotuetako protagonista izan da, baita The Hunger Games trilogiakoa ere.
Die, My Love filmean, Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte eta Sissy Spacek ditu alboan.
AEBko landa-eremuan girotua, Die, My Love maitasunean eta eromenean harrapatutako emakume baten erretratua da. Grace, idazle eta ama gaztea, eromenean murgilduko da apurka-apurka. Montanako etxe zahar batean eta ingurunean giltzapetuta, gero eta portaera asaldatu eta aldrebesagoa izango du, eta Jacksonen –bere lagunaren– kezka eta ezintasuna hazi egingo dira.
Esther García espainiar ekoizleak ere jasoko du, aurtengo edizioan, zinemarekin lotutako pertsona baten ibilbidea goraipatzeko Zinemaldiak ematen duen saria.
