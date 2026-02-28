Goya sariak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ibone Bengoetxea harro agertu da Goya sarietan euskal zinemari egindako aintzatespenagatik

Ibone Bengoetxea expresa su orgullo por el reconocimiento al cine vasco en los Goya
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura sailburuak sektorearen talentua eskertu du, eta hori bultzatzen duen ekosistema nabarmendu du, erakundeen babesaz harago.

Eusko Jaurlaritza Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X