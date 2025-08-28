Marlaskaren esanetan, autonomiek ez zuten Estatuaren laguntza zalantzan jarri Feijook gehiago eskatu zuen arte
Luis Santamaria PPko senatariari erantzunez, Barne ministroak larrialdien alorreko eskumenak zeintzuk diren gogoratu du, eta PPko kideei "baloiak kanpora" botatzea leporatu die.
Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak ostegun honetan ziurtatu duenez, sute handiek kaltetutako autonomia erkidegoek ez zuten zalantzan jarri Espainiako Estatuak suaren aurka egiteko dituen baliabideak, harik eta abuztuaren 15ean Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak Armadaren laguntza eta baliabide gehiago eskatu zituen arte.
Hala adierazi du Marlaskak Senatuko Barne Batzordean taldeen aurrean egindako agerraldian. Bertan, PPk eskatuta, Estatuak udako suteen itzaltze-lanetan egin duen ekarpena azaldu du, batez ere Galizian, Gaztela eta Leonen, Asturiasen eta Extremaduran.
Luis Santamaria PPko senatariari erantzunez, Barne ministroak larrialdien alorreko eskumenen esparrua gogoratu du, horren kudeaketa autonomiei dagokiela azpimarratu. Hala, popularrei leporatu die "baloiak kanpora botatzea, energia hori larrialdia kudeatzeko baliabideak jartzen gastatu beharrean".
Argi utzi du Estatuak ezin dituela autonomiak "baliogabetu edo ezeztatu", horiek baitira Estatuari laguntza eskatu behar diotenak. Ildo horretan, berretsi du kudeaketaren eskumenak haienak direla, "eremuan daudelako eta ondoen ezagutzen dutenak direlako".
Autonomia horietako batzuen kudeaketari dagokionez, Marlaskak adibideren bat jarri du, hala nola Galizia, giza baliabideak eskatu zituelako bereak erretiratzen ari zenean, edo Gaztela eta Leongoa. Kasu honetan, ministroaren arabera, abuztuaren 8an dagoeneko suteak kezkagarriak zirela, erkidegoko agintariek abuztuaren 17ra arte itxaron zuten oporretan zeuden erkidegoko suhiltzaileak itzaltze-lanetan jartzeko.
"Lehen minututik Babes Zibilak eta Gobernuak eskatu zituzten baliabideak erkidegoen esku utzi zituzten", azpimarratu du Marlaskak, eta, Margarita Robles Defentsa ministroak asteartean egin bezala, autonomia horietako batzuen jarrera deitoratu du Feijooren adierazpenen ostean.
Azaldu duenez, Galiziako eta Gaztela eta Leongo goi-agintariek administrazio zentralera jo zuten "zehaztasunik gabeko" bitartekoak eskatzeko. "Hori ez da leialtasun instituzionala", azpimarratu du ministroak.
Politikari buruzko albiste gehiago
Lehendakariaren ustez, Estatukoa baino LGS "handiagoa" lortzeko moduan gaude, gizarte-eragileekin hitzartuta
Lehendakariaren ustez, adostasunerako "jarrera horretan" jarraitu behar da lanean, "oztopoak kenduz", "eragile sozialen aldetik" erresistentziak daudelako eta "gai horiek beti denbora" daramatela eta "landu egin behar direla" uste dutelako.
Pradales: “Moreno Bonillari deitu diot elkartasuna eta laguntza eskatzeko, migratzaile adingabeen % 50 autobusez iristen baitira Andaluziatik”
Lehendakariak azpimarratu du elkartasuna ardatz izanda garatu behar dela migratzaileen kudeaketa. Hala, horri buruz hitz egiteko eta lan egiteko deia egin du, pertsonak baitira eta horien giza eskubideak eta duintasuna bermatu beharra baitago.
Pradales, ertzainen eta udaltzainen aurkako erasoei buruz: "Indar politiko guztiok gaitzetsi behar ditugu, salbuespenik gabe"
Imanol Pradales lehendakariak eskatu du Ertzaintzak udan jasan dituen erasoak alderdi guztiek "aho batez, argi eta garbi" gaitzestea, "salbuespenik gabe". Gainera, ohartarazi duenez, "bizikidetzaren, tolerantziaren eta biktima guztien oroimenaren aurkako jarrerek ez dute lekurik gure herrian".
Lehendakariak bilera-sorta egingo du politika, ekonomia, aurrekontuak eta autogobernuaren garapena aztertzeko
Nazioarteko albisteek sortzen duten ezegonkortasuna kudeatzearekin batera, etorkizuneko erronketarako prestatu eta herri bezala eta ongizatean hazteko helburua jarri du Imanol Pradalesek hurrengo hilabeteetarako.
Espainia BPGaren % 2 gastu militarrera bideratzen ari da jada, NATOren arabera
Espainiako Estatuak adostutako gastu-helburua betetzen du, lehenengoz. NATOk adierazi du herrialde kide guztiek betetzen dutela 2014ko Galesko goi-bileran adostutako gastu-helburua.
Gobernu Kontseilua Miramar Jauregian bildu da
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasi du urte politiko berria Donostiako Miramar Jauregian, uda osteko lehen Gobernu Kontseiluarekin. Imanol Pradales lehendakaria buru duen bileran hurrengo hilabeteetarako erronkak eta lehentasunak finkatu dituzte.
Jaurlaritzak gaur ekin dio urte politiko berriari, egonkortasuna, akordioak eta ongizatea lehentasun dituela
Sailburuak 10:00etan bildu dira Donostiako Miramar Jauregian, oporren ondorengo lehen Gobernu Bilera egiteko. Besteak beste, AEBren arantzelek, transferentziek eta etxebizitza-politikek hartuko dute protagonismoa hurrengo hilabeteetan.
EH Bilduk eta Mes per Mallorcak bi alderdien arteko lankidetza indartuko dute
Bi alderdiak Bilbon bildu dira asteazken honetan. Besteak beste, Estatuko eta nazioarteko egungo egoera aztertu dute.
Idurre Eskisabelek adierazi du larrialdi linguistikoan gaudela
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketa batean, normalizazioa “egintzat” emateak hizkuntzaren erabilera indargabetu egin duela adierazi du Idurre Eskisabelek. "Jauzi kualitatiboa emateko garaia da", gaineratu du Euskalgintzaren Kontseiluaren idazkari nagusiak.