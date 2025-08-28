Suteak
Marlaskaren esanetan, autonomiek ez zuten Estatuaren laguntza zalantzan jarri Feijook gehiago eskatu zuen arte

Luis Santamaria PPko senatariari erantzunez, Barne ministroak larrialdien alorreko eskumenak zeintzuk diren gogoratu du, eta PPko kideei "baloiak kanpora" botatzea leporatu die.

MADRID, 28/08/2025.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece ante la Comisión de Interior de la Cámara Alta, a petición del PP, este jueves en el Senado. EFE/ Chema Moya
Fernando Grande-Marlaska, Senatuan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak ostegun honetan ziurtatu duenez, sute handiek kaltetutako autonomia erkidegoek ez zuten zalantzan jarri Espainiako Estatuak suaren aurka egiteko dituen baliabideak, harik eta abuztuaren 15ean Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak Armadaren laguntza eta baliabide gehiago eskatu zituen arte.

Hala adierazi du Marlaskak Senatuko Barne Batzordean taldeen aurrean egindako agerraldian. Bertan, PPk eskatuta, Estatuak udako suteen itzaltze-lanetan egin duen ekarpena azaldu du, batez ere Galizian, Gaztela eta Leonen, Asturiasen eta Extremaduran.

Luis Santamaria PPko senatariari erantzunez, Barne ministroak larrialdien alorreko eskumenen esparrua gogoratu du, horren kudeaketa autonomiei dagokiela azpimarratu. Hala, popularrei leporatu die "baloiak kanpora botatzea, energia hori larrialdia kudeatzeko baliabideak jartzen gastatu beharrean".

Argi utzi du Estatuak ezin dituela autonomiak "baliogabetu edo ezeztatu", horiek baitira Estatuari laguntza eskatu behar diotenak. Ildo horretan, berretsi du kudeaketaren eskumenak haienak direla, "eremuan daudelako eta ondoen ezagutzen dutenak direlako".

Autonomia horietako batzuen kudeaketari dagokionez, Marlaskak adibideren bat jarri du, hala nola Galizia, giza baliabideak eskatu zituelako bereak erretiratzen ari zenean, edo Gaztela eta Leongoa. Kasu honetan, ministroaren arabera, abuztuaren 8an dagoeneko suteak kezkagarriak zirela, erkidegoko agintariek abuztuaren 17ra arte itxaron zuten oporretan zeuden erkidegoko suhiltzaileak itzaltze-lanetan jartzeko.

"Lehen minututik Babes Zibilak eta Gobernuak eskatu zituzten baliabideak erkidegoen esku utzi zituzten", azpimarratu du Marlaskak, eta, Margarita Robles Defentsa ministroak asteartean egin bezala, autonomia horietako batzuen jarrera deitoratu du Feijooren adierazpenen ostean.

Azaldu duenez, Galiziako eta Gaztela eta Leongo goi-agintariek administrazio zentralera jo zuten "zehaztasunik gabeko" bitartekoak eskatzeko. "Hori ez da leialtasun instituzionala", azpimarratu du ministroak.

Suteak Senatua Espainia Espainiako gobernua Politika

