Chivitek Esparzaren adierazpen batzuen "kirats matxista" kritikatu du

18:00 - 20:00
Maria Chivite. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak adierazpen matxistak egitea leporatu dio Javier Esparzari (UPN), eta Foru Erregimeneko batzorde parlamentarioan ika-mika txiki bat sortu da. "2014ko abendutik Nafarroako sozialismoa zuzentzen duena ni naiz, eta 2019ko abuztutik Foru Gobernua zuzentzen duena ni naiz. Eta emakume zuzendariok ez dugu behar tutoretza emango digun gizonik", adierazi du.

