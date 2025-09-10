Ikasturte politiko berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Feijook Sanchezi: "Epaileei, hedabideei eta hautetsontziei diezun beldugarratik bakarrik aritzen zara"

El líder del PP Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno se han enzarzado en acusaciones mutuas en el primer cara a cara en el primer pleno en el Congreso. Feijóo ha tildado a la mujer de Sánchez "pluriimputada". El presidente del Gobierno español, por su parte, ha presumido de un Ejecutivo "limpio y que funciona".
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Diputatuen Kongresuan egindako lehen osoko bilkuran ika-mika izan dute PPko buruak eta Espainiako Gobernuko presidenteak. Feijook "inputatu anitzekoa" izendatu du Sanchezen emaztea. Sanchezek, ordea, defendatu du "Gobernu garbia eta funtzionala" duela. 

Alberto Núñez Feijóo Pedro Sanchez Espainiako gobernua Ustezko ustelkeria politikoa Diputatuen Kongresua Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Antxustegik "positibotzat" jo du lehendakariarekin egindako bilera erronda: "Egonkortasun giro politikoa ikusi dugu"

Imanol Pradales lehendakariak Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramailearekin amaitu du alderdiekin egindako bilera erronda. Antxustegik positibotzat jo du ekimena, eta azpimarratu du "egonkortasunerako, elkarrizketarako eta akordiorako giro politikoa" eta "lehendakari bat eta herritarren beharrekin bat datorren Jaurlaritza" ikusi dituela.

Eneko Anduezari elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak uste du Euskadik "Gazako sarraskia neutralizatzen" lagundu behar duela, eta hausnarketa egin dezala eskatu dio CAFi

Euskal sozialisten buruak adierazi duenez, Jaurlaritzak Pedro Sanchezek aurkeztutako neurriak "baloratu" behar ditu, eta ez du uste "inolako erresistentziarik" egongo denik neurriak onartzeko. Israelekin kontratuak dituen CAFek "hausnarketa etikoa" egin beharko lukeen galdetuta, Anduezak esan du gai batzuk "ekonomiaren eta merkatuaren gainetik" daudela.

Gehiago kargatu