Kataluniako bizikidetza ez dela "osoa" izango berretsi du Illak, Puigdemonti eta Junquerasi Amnistia Legea aplikatu arte

Salvador Illa en Vitoria-Gasteiz
18:00 - 20:00
Salvador Illa. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Kataluniako bizikidetza ez dela "osoa" izango berretsi du Salvador Illa Generalitateko presidenteak, Carles Puigdemonti Amnistia Legea aplikatu arte, Kataluniara itzultzea errazteko, eta Oriol Junquerasi hauteskundeetan aurkeztu ahal izateko. "Zergatik diogu beldurra denok egongo garen etorkizun bati?", galdetu du.

 

Amnistia Legea Katalunia Politika Salvador Illa

18:00 - 20:00
Duela  min.

Pello Otxandianok estatus berri bat adosteko "erabateko eta mugarik gabeko konpromisoa" eskaini dio lehendakariari

EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaile Pello Otxandianok bat egin du lehendakariak “garai ilunen” mehatxuaren inguruan egindako diagnostikoarekin. Ildo horretan, azpimarratu du EH Bildu prest dagoela, “mugarik gabe”, Euskal Herriaren eta euskal gizartearen defentsan lankidetzan egiteko: “Lehendakariak eta gobernuak gure erabateko kolaborazioa izango du testuinguru historiko honi aurre egiteko”.  
18:00 - 20:00
Duela  min.

Jon Hernandez (Sumar): "Estatutuaren inguruko eztabaida ezin da modu abstraktuan egin, eskumenak nola erabiltzen diren ikusi behar da”

Politika orokorreko osoko bilkuraren arratsaldeko saioan, Sumarreko legebiltzarkideak ohartarazi du estatutu berriari buruzko eztabaida autogobernuaren benetako erabileran eta dauden eskumenetan oinarritu behar dela. Hernandezek azpimarratu du jokoan dagoena ez dela soilik legegintzaldi bat, Euskadik krisi klimatikoari, prekarietateari, desberdintasun sozialari eta etxebizitzari erantzuteko duen gaitasuna baizik. 
