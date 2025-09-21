Proposamena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJk martxan dauden akordio prozesuekin bat egiteko eskatu dio Otegiri, eta "mundua ez da gelditzen" ohartarazi dio

El PNV emplaza a Otegi a sumarse a los acuerdos ya en marcha, y advierte de que "el mundo no se detiene"
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Ansola BBBko presidentearen arabera, Euskadiren aldeko "akordioak martxan daude", eta "aukerak sortu behar ditugu". EH Bilduko buruzagiari eskatu dio atzerapenik gabe egin dezala bat hasitako akordio prozesuekin.

EH Bildu EAJ Bizkaia Politika Durango Alderdi Politikoak Euskal Autonomia Erkidegoa

Politikari buruzko albiste gehiago

PNV afirma que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJk esan du Parisko eraikina itzultzea "justizia ekintza bat" dela, eta ez duela ahaztuko PPren eta Voxen "eskandalua"

Marceau etorbideko eraikinak ekitaldi hunkigarria hartu du larunbat honetan, eta bertan izan dira Aitor Esteban EBBko egungo presidentea eta Andoni Ortuzar EBBko presidente ohia (bere agintaldian berreskuratu zuen EAJk eraikina). Horiekin batera izan dira Imanol Pradales lehendakaria eta Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburu, Kongresuko, Senatuko eta Europako Parlamentuko bozeramaile jeltzaleak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidenteak, besteak beste.

Gehiago kargatu