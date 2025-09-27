MEMORIA HISTORIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Txiki eta Otaegiren "faxismoaren aurkako borroka" babestu du EHKSk fusilamenduen 50. urteurrenean

ehks_reivindica_zarautz_lucha_contra_fascismo_txiki_otaegi_50_aniversario
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EHKSk ekitaldi politikoa egin du gaur eguerdian Zarautzen, "Atzoko eta gaurko faxismoaren aurka", Juan Paredes 'Txiki' eta Angel Otaegi ETAko kideen fusilamenduaren 50. urteurrena dela eta. Frankismoaren kontra borrokatu zirenei omenaldia egin eta gaur egun ere borroka antifaxista beharrezkoa dela nabarmendu dute ekitaldian.

Zarautz Memoria Historikoa Politika Polizia abusuen biktimak Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa

Albiste gehiago politika

Pradales respalda a CAF y subraya que "no contribuye al genocidio en Gaza"
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradalesek CAF babestu du, eta "Gazako genozidioan" ez duela laguntzen azpimarratu du

Imanol Pradales lehendakaria eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidea aurrez aurre izan dira gaur Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. Hernandezek azalpenak eskatu dizkio CAFek Jerusalemen duen tren arinaren proiektuaren inguruan, Jaurlaritzak partaidetza baitu Gipuzkoako enpresan; Pradalesek, berriz, gaur egun palestinarrek bizi duten drama ez instrumentalizatzeko eskatu dio Hernandezi.

Gehiago kargatu