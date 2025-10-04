PALESTINA
Milaka lagun Iruñean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko

Miles de personas inundan Pamplona para solidarizarse con el pueblo palestino
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Manifestazio jendetsu batek Iruñeko erdiguneko kaleak zeharkatu ditu larunbat honetan, Israelek Palestinari egindako genozidioa salatzeko eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Milaka manifestarik, 50.000 antolatzaileen arabera, berdez, zuriz, beltzez eta gorriz bete dituzte Nafarroako hiriburuko kaleak.

