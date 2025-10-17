Nerea Kortajarena (EH Bildu): "EAJk eta PSE-EEk erabaki beharko dute bidea norekin egin nahi duten"
EH Bilduko legebiltzarkideak Euskadi Irratian azaldu duenez, ez luke logiko ikusiko bi alderdiek PPrekin adostea aurrekontruak, EAJren kasuan "iragartzen dituen garai ilunak hain zuzen ere PPren eta Voxen eskutik etorriko direlako" eta PSE-EEren kasuan, "PP delako Estatuko gobernuaren kontrako ofentsiba erreakzionarioaren buru".
Nerea Kortajarena (EH Bildu): "Jaurlaritzak tresna legalak zituen eskura Falangearen elkarretaratzea debekatzeko edo oztopatzeko"
EH Bilduko legebiltzarkide eta programa zuzendariak Euskadi Irratian azaldu duenez, Jaurlaritzak "Ordena Publikoaren Legea, Memoriaren Legea eta Herritarren Babeserako Legea" erabil zitzakeen Falangearen elkarretaratzea debekatzeko, jakina zelako "faxistak faxistakeriak egitera zetozela, ez Ama Zuriari loreak jartzera".
Zupiria: "Gasteizen modu bortitzean jokatu zuten gazteek izan zuten jokaera totalitarioa eta erabili zuten indarkeria"
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua Egun On saioan izan da. Pasaden igandean Gasteizen izan ziren istiluei buruz hitz egin du, besteak beste.
Eneko Goiak hunkituta esan dio agur Donostiako alkatetzari
Donostiako alkate kargua politiko gisa izan duen ardurarik “zoragarriena” dela esanez agurtu da. Eskerrak eman dizkie udalbatzako kideei eta lankideei, eta familiari eskerrak ematean hunkitu da. Jon Insaustik hartuko du bere lekukoa.
Legez besteko bi proposamen egin dituzte Legebiltzarrean, Falangeak Gasteizen egindako ekitaldiko istiluen ondorioz
EAJk eta PSE-EEk testu bat proposatu dute istiluak "irmo" gaitzesteko. EH Bilduk, aldiz, faxismoaren edozein ekitaldi publiko debekatzea proposatu du.
Iruñeko Erorien Monumentuan museo bat egitea proposatu du adituen batzordeak, kupulari "protagonismoa" kenduta
Batzordearen esanetan, "errepresioaren testigantza materialak" gordetzea baliagarria da memoria historikoa eraikitzeko tresna gisa. Horrela, "totalitarismoa gurtzeko leku zena pentsamendu kritikoko gune bihurtu nahi da, 1936ko estatu-kolpearen sustraiei, testuinguru historikoari eta ondorioei buruzko ezagutza historikoa, eta balio demokratikoak sustatzeko ekintza politiko eta kulturalerako gune".
Koldo Garciak aske jarraituko du
Leopoldo Puente epaileak Koldo Garcia aske uztea erabaki du, bezperan Jose Luis Abalos Garraio ministroarekin egin bezala. Halaber, orain arteko kautelazko neurriak bere horretan utzi ditu.
Gazte batek salatu du pilotakada bat jaso zuela aurpegian Gasteizko istiluetan
Aritz Ibarra gazteak Radio Vitorian jakinarazi du igandean Falange Españolaren bilkuraren testuinguruan sortutako istiluetan Ertzaintzak jaurtitako foam pilota batek masailhezurra apurtu diola eta salaketa jarri duela epaitegietan. EH Bilduren ustez, gertatutakoa larria da oso, eta Ertzaintzak barne-ikerketa abiatu du.
EAJk eta PSE-EEk legez besteko proposamena erregistratu dute, Legebiltzarrak Gasteizen izandako istiluak gaitzetsi ditzala eskatzeko
Joseba Diez Antxustegi eta Ekain Rico EAJren eta PSE-EEren legebiltzarkideek EAJk eta PSE-EEk elkarrekin Eusko Legebiltzarrean erregistratu duten legez besteko proposamenaren berri eman dute ostegun honetan.
Goiak agur esan du, ezberdinen artean akordioak lortu izanaz "harro"
Eneko Goia Donostiako alkateak agur esan du, Udalak azken hamarkadan izan duen "egonkortasuna" baloratuz, hiria eraldatzeko "proiektu erabakigarriak" bultzatzeko eta duela hamar urte bizi zuen "paralisiarekin" amaitzeko.