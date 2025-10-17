EAE-ko Aurrekontuak
Nerea Kortajarena (EH Bildu): "EAJk eta PSE-EEk erabaki beharko dute bidea norekin egin nahi duten"

18:00 - 20:00
Nerea Kortajarena Euskadi Irratian
EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduko legebiltzarkideak Euskadi Irratian azaldu duenez, ez luke logiko ikusiko bi alderdiek PPrekin adostea aurrekontruak, EAJren kasuan "iragartzen dituen garai ilunak hain zuzen ere PPren eta Voxen eskutik etorriko direlako" eta PSE-EEren kasuan,  "PP delako Estatuko gobernuaren kontrako ofentsiba erreakzionarioaren buru". 

(Foto de ARCHIVO) Monumento a los Caídos. REMITIDA / HANDOUT por CRISTINA NUNEZ BAQUEDANO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/9/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iruñeko Erorien Monumentuan museo bat egitea proposatu du adituen batzordeak, kupulari "protagonismoa" kenduta

Batzordearen esanetan, "errepresioaren testigantza materialak" gordetzea baliagarria da memoria historikoa eraikitzeko tresna gisa. Horrela, "totalitarismoa gurtzeko leku zena pentsamendu kritikoko gune bihurtu nahi da, 1936ko estatu-kolpearen sustraiei, testuinguru historikoari eta ondorioei buruzko ezagutza historikoa, eta balio demokratikoak sustatzeko ekintza politiko eta kulturalerako gune".

