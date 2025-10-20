URTEURRENA
14 urte ETAren indarkeriaren "behin betiko amaieratik"

2011ko urriaren 20an, ETAk "jarduera armatuaren behin betiko amaiera" iragarri zuen, bost hamarkada baino gehiagoko indarkeriaren ondoren. Komunikatu horrek zazpi urte geroago amaitu zen prozesu baten hasiera markatu zuen, desarmearekin eta behin betiko desegitearekin.
Gaurko egunez, duela hamalau urte, ETAk bere jarduera armatuaren amaiera adierazten zuen bideo bat zabaldu zuen. 2011ko urriaren 20an, Aieteko Bake Konferentziatik hiru egunera gertatu zen, Espainiako eta Frantziako gobernuei "gatazkaren ondorioei" buruz soilik negoziatzeko eskatu zietenean.

ETAk  iragarri zuen orduan "jarduera armatuaren behin betiko amaiera" erabaki zuela, aurretik Gara eta Berria egunkariek zabaldutako komunikatu baten arabera, baina BBC britainiarrera eta The New York Times estatubatuarrera ere bidali zuten.

"Historikotzat" jo zuen adierazpen horretan, ETAk "konfrontazio armatua gainditzeko konpromiso argia, irmoa eta behin betikoa" azaldu zuen.

Helburu horrekin, "Espainiako eta Frantziako gobernuei elkarrizketa prozesu zuzen bat irekitzeko deia" egin zien, "gatazkaren ondorioak" konpontzeko.

ETAk "adierazpen historikoa" izan zela zela adierazi zuen," bere konpromiso argia, irmoa eta behin betikoa erakusten duena". Azkenik, euskal gizarteari eskatu zion" konponbide prozesuan inplika zedila bake eta askatasun agertoki bat eraiki arte".

Eusko Jaurlaritzak eta EAJk pauso "garrantzitsua, baina ez nahikoa" iritzi zioten, eta Espainiako Gobernuak eta PSE-EE, PP eta UPyD alderdiek, berriz, "adarjotze"tzat jo zuten, eta erakundearen armagabetzea eta desegitea eskatu zuten. EH Bilduk, berriz, keinuaren "balio politiko handia" nabarmendu zuen, eta Espainiako Gobernuak prozesuan duen inplikazio falta salatu zuen.

Hogeita zortzi hilabete geroago, 2014ko otsailean, nazioarteko egiaztatzaileek armak sinbolikoki entregatuko zituztela iragarri zuten, eta armak "erabateko armagabetzearen aurreko urrats" gisa deskribatu zituzten. ETAk handik gutxira baieztatu zuen "armategiak zigilatzeko prozesua hasi" zela.

Prozesua 2018ko maiatzean amaitu zen, erakundearen behin betiko desegitearekin. Azken komunikatuan, ETAk "eragindako sufrimendu neurrigabea" aitortu zuen, eta "askatasunaren eta bakearen aldeko prozesuak beste bide batetik jarraitzeko ziklo historikoa" ixten zuela ziurtatu zuen.

