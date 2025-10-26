Bilera Perpinyan-en
JxCat-ek astelehen honetan erabakiko du Sanchez babesteari utzi ala ez

Aukeren artean du Juntsek erabakia militanteen esku uztea, barne kontsulta baten bidez. Bilera 10:00etan hasiko da, eta aurreikuspenen arabera, luze joko du. 17:00ak arte ez dute agerraldirik iragarri. Batzar horretako eginkizunen artean dute Bruselako akordioaren balantzea egitea eta "burutu beharreko ekintzak" zehaztea.

JUNTS
Carles Puigdemont artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

JxCat-eko Zuzendaritzak astelehen honetan erabakiko du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari babesa behin betiko kenduko dion ala ez. Horretarako, baliteke militanteen artean kontsulta egitea.

Iragan asteazkenean JxCat-ek Kongresuan duen bozeramaile Miriam Noguerasek Sanchezi "aldaketaren ordua" iritsi zela esan ostean, alderdiko presidente Carles Puigdemontek bilera batera deitu zuen Zuzendaritza. Perpinyanen (Frantzia) dute hitzordua, eta Puigdemontek berak ere hartuko du parte.

Azaroan, bi urte beteko dira Bruselako akordioak Sanchezen inbestidurari bide eman zionetik.

Ordutik, baina, "airean" daude itun horretako zenbait gai, katalanaren ofizialtasuna, eta Puigdemonten amnistia (Auzitegi Konstituzionalaren erabakiaren zain), besteak beste; baita immigrazio eskumenak Kataluniari transferitzea ere, Kongresuan bertan behera utzi baitzuten gaia, Podemosen eta beste batzuen ezezkoagatik.

Azken aste honetan, gainera, "bizitu" egin dira JxCat-ek PSOEren aurka egindako adierazpenak.

Horiek horrela, larunbatean, Juntsen udal batzarrean egindako agerraldian, Jordi Turull alderdiko idazkari nagusiak uko egin zion asteleheneko erabakiari buruz hitz egiteari, baina ohartarazpen irmoa bota zuen: "Une zailak datoz".

Kontsulta bat militantziari 

EFE albiste agentziak kontsultatutako iturrien arabera, kontsulta bat deitzeko aukera du mahai gainean alderdiak, buruzagitzak hartzen duen erabakia berreste aldera. 2023an ere egin zuen barne kontsulta Juntsek, bai Pedro Sanchez Gobernuko presidente egiteko orduan, bai eta Generalitateko Gobernutik atera ala ez erabakitzeko ere.

Aurreikuspenen arabera, 17:00etan prentsaurrekoa emango du JxCat-ek bileran hitz egindakoen berri emateko, baina alderditik ez dute argitu nor den hedabideen aurrean agertuko dena. 

Sanchezi babesa kentzeko aukerari buruz, Aitor Esteban EBBko presidenteak adierazi du Juntsek Espainiako Gobernuari babesa kenduko balio, Gobernuaren jarrera ahulduko lukeela, nahiz eta "bihar bertan erortzea" ere ez lukeen ekarriko.

Ada Colau (BComu) Bartzelonako alkate ohiak, bestalde, Junts kritikatu zuen larunbatean.

PPko Ogasun, Etxebizitza eta Azpiegitura idazkariorde Juan Bravok "ustelkeriaz inguratuta" ikusten duen PSOEri babesa kentzeko galdegin die Juntsi eta Gobernuko gainerako parlamentariei.

Amaitzeko, Voxeko bozeramaile Jose Antonio Fusterrek ziurtatu duenez, bere alderdiak "ez du segundu bakar bat ere galduko" Juntsekin balizko zentsura-mozio bat negoziatzeko; izan ere, bere ustez, "separatistak taktika hori erabiltzen ari dira Espainiako Gobernua berriro tenkatu eta estutzeko".

JxCat enpresak galdeketa deitu du militanteen artean, Espainiako Gobernuari babesa emateko
Espainiako gobernua Junts per Catalunya Pedro Sanchez Politika Katalunia

