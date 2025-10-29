Diputatuen Kongresua
Sanchezek ez dio Feijoori erantzun, GOIDIaren biktimei zor zaien errespetuagatik: "Gaur ez da eguna"

Pedro Sanchez eta Alberto Nuñez Feijoo
18:00 - 20:00

Pedro Sanchez eta Alberto Nuñez Feijoo. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Kongresuko Osoko Bilkura minutu bateko isilunearekin hasi da, biktimen oroimenez. Ondoren, Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buruak ostegun honetan Senatuan 'Koldo auzia'ri buruzko ikerketa batzordean "egia esateko asmoa" ote duen galdetu dio Pedro Sanchezi.

Diputatuen Kongresua Valentzia Erkidegoa Hondamendi naturalak Hondamendi naturalen biktimak Pedro Sanchez Alberto Núñez Feijóo Politika

D'Anjouk "tonua apur bat apaltzeko" eskatu dio EH Bilduri, aurrekontuen negoziazioan "konfiantzazko giroa" egon dadin

Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Radio Euskadin adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzaren borondatea "entzutea eta akordioak lortzen saiatzea da". "Horretarako eskua luzatuta daukagu, eta beste aldearen jarrera ere horrelakoa izatea eskatzen dugu", adierazi du. "Aurrekontuek zenbat eta babes handiagoa izan, Gobernua sostengatzen duten bi alderdietatik haratago, hobe".

Elkar ulertzetik talkara: liskar politikoa, GOIDIaren auziaren erdigunean

Urtebete bete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik.  Zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan aurreikuspen meterologikoak eurite bortitzen berri ematen zuen, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren tamainak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Egun hartako kudeaketa Espainiako Gobernuaren eta PPren arteko akusazioen gurutzaketan behin eta berriz errepikatzen den argudioetako bat bihurtu da. 

