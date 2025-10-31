AURREKONTUAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bizkaiak 1.716 milioi euroko aurrekontua aurkeztu du 2026rako, eta erdia gastu sozialera bideratuko du

Aurrekontu proiektua ia % 4 handitu da. Elixabete Etxanobe diputatu nagusiak adierazi duenez, proiektuak "inbertsio orekatuak ditu eskualde guztietan".

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en la presentación de presupuestos para 2026. EUROPA PRESS 31/10/2025
Elixabete Etxanobek, Bizkaiko ahaldun nagusiak, 2026rako aurrekontu proiektua aurkeztu du. Argazkia: Europa Press.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Aldundiak ostiral honetan aurkeztu duen aurrekontu-proiektuaren arabera, erakundeak 1.716,2 milioi euro izango ditu 2026an erabilgarri; hau da, aurten baino % 3,9 gehiago. Horren % 44,7 Gizarte Ekintza arlora bideratuko dute.

Elixabete Etxanobe diputatu nagusiak eta Itxaso Berrojalbiz Ogasun eta Finantza arduradunak aurkeztu dute aurrekontuen egitasmoa. Etxanobek azpimarratu duenez, proiektuak herritarrentzako "zerbitzu publikoen kalitatea indartu eta blindatzen du", eta, gainera, "eskualde guztietan inbertsio orekatuak dituen aurrekontua" dela nabarmendu du.

Foru gobernua osatzen duten bi alderdiek (EAJ eta PSE-EE) gehiengo osoa dute Batzar Nagusietan aurrekontuak aurrera atera ahal izateko, baina exekutiboa "elkarrizketarako" eta "kontuak hobetzeko" prest agertu da.

Hala ere, Etxanobek esan du ez dela "batere baikorra" EH Bildurekin aurrekontu-ituna lortzearen inguruan, eta Aldundiarekin itun bat adosteko "borondaterik ez" izatea leporatu dio koalizioari.

Ahaldun nagusiak azaldu duenez, Bizkaiko aurrekontua, oro har, 11.320,3 milioi eurokoa izango da. Horiei Eusko Jaurlaritzari, Espainiako Estatuari, Bizkaiko Batzar Nagusiei, udalen finantzaketari, langileen gastuari, zor publikoari eta abarri egindako ekarpenak kendu ondoren, 1.716,2 milioi geldituko dira Foru Aldundiko sailetarako.

Horren ia erdia, 767,2 milioi euro, Gizarte Ekintzara bideratuko da, Etxanoberen hitzetan, "zaintzak hobetzen jarraitzeko". Foru Aldundiak egingo duen gastu sozial osoa kalkulatzeko, Enplegu, Gizarte Kohesio eta Berdintasun Sailaren 87,6 milioiak ere hartu behar dira kontuan.

"Bizkaiko lurraldeen arteko oreka sendotzeko inbertsioak" ere nabarmendu dituzte, hala nola Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailak jasoko dituen 250,7 milioi euroak eta Garraio, Mugikortasun eta Turismo Sailera bideratuko diren 221,3 milioi euroak.

Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako Sailak 89,5 milioi jasoko ditu; Ekonomia Sustapenak , 81,4 milioi; Natura Ingurune eta Nekazaritza Sailak, 79 milioi; Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, 70,4 milioi, eta Ogasun eta Finantza Sailak, 69,2 milioi.

Batzar Nagusietako Mahaiak proiektua onartu du ostiral honetan. Alor ezberdinetako diputatuek azaroaren 6tik aurrera azalduko dituzte sail bakoitzeko kontuak, eta aurrekontuak onartzeko osoko bilkura abenduaren amaieran izango dela aurreikusten dute.

Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Arana zentroak 200 plaza izango ditu gehienez, eta gasteiztarrekin partekatuko ditu instalazioak

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri duenez, Ministerioak Udalak proposatutako hainbat hobekuntza-neurri onartu ditu, eta, horri esker, "Arana zentroa hiriaren errealitatera eta beharretara egokitu ahal izango da, eta, aldi berean, errefuxiatuei arreta hobea ematen zaiela bermatuko da". Erabakia ez dute ondo hartu ez Sumarrek ez EH Bilduk. EAJk, bere aldetik, bereari eutsi dio, eta zentroaren eredua bera dela eta ez zaiola gustatzen berretsi du.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X