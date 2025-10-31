Bizkaiak 1.716 milioi euroko aurrekontua aurkeztu du 2026rako, eta erdia gastu sozialera bideratuko du
Aurrekontu proiektua ia % 4 handitu da. Elixabete Etxanobe diputatu nagusiak adierazi duenez, proiektuak "inbertsio orekatuak ditu eskualde guztietan".
Bizkaiko Foru Aldundiak ostiral honetan aurkeztu duen aurrekontu-proiektuaren arabera, erakundeak 1.716,2 milioi euro izango ditu 2026an erabilgarri; hau da, aurten baino % 3,9 gehiago. Horren % 44,7 Gizarte Ekintza arlora bideratuko dute.
Elixabete Etxanobe diputatu nagusiak eta Itxaso Berrojalbiz Ogasun eta Finantza arduradunak aurkeztu dute aurrekontuen egitasmoa. Etxanobek azpimarratu duenez, proiektuak herritarrentzako "zerbitzu publikoen kalitatea indartu eta blindatzen du", eta, gainera, "eskualde guztietan inbertsio orekatuak dituen aurrekontua" dela nabarmendu du.
Foru gobernua osatzen duten bi alderdiek (EAJ eta PSE-EE) gehiengo osoa dute Batzar Nagusietan aurrekontuak aurrera atera ahal izateko, baina exekutiboa "elkarrizketarako" eta "kontuak hobetzeko" prest agertu da.
Hala ere, Etxanobek esan du ez dela "batere baikorra" EH Bildurekin aurrekontu-ituna lortzearen inguruan, eta Aldundiarekin itun bat adosteko "borondaterik ez" izatea leporatu dio koalizioari.
Ahaldun nagusiak azaldu duenez, Bizkaiko aurrekontua, oro har, 11.320,3 milioi eurokoa izango da. Horiei Eusko Jaurlaritzari, Espainiako Estatuari, Bizkaiko Batzar Nagusiei, udalen finantzaketari, langileen gastuari, zor publikoari eta abarri egindako ekarpenak kendu ondoren, 1.716,2 milioi geldituko dira Foru Aldundiko sailetarako.
Horren ia erdia, 767,2 milioi euro, Gizarte Ekintzara bideratuko da, Etxanoberen hitzetan, "zaintzak hobetzen jarraitzeko". Foru Aldundiak egingo duen gastu sozial osoa kalkulatzeko, Enplegu, Gizarte Kohesio eta Berdintasun Sailaren 87,6 milioiak ere hartu behar dira kontuan.
"Bizkaiko lurraldeen arteko oreka sendotzeko inbertsioak" ere nabarmendu dituzte, hala nola Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailak jasoko dituen 250,7 milioi euroak eta Garraio, Mugikortasun eta Turismo Sailera bideratuko diren 221,3 milioi euroak.
Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako Sailak 89,5 milioi jasoko ditu; Ekonomia Sustapenak , 81,4 milioi; Natura Ingurune eta Nekazaritza Sailak, 79 milioi; Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, 70,4 milioi, eta Ogasun eta Finantza Sailak, 69,2 milioi.
Batzar Nagusietako Mahaiak proiektua onartu du ostiral honetan. Alor ezberdinetako diputatuek azaroaren 6tik aurrera azalduko dituzte sail bakoitzeko kontuak, eta aurrekontuak onartzeko osoko bilkura abenduaren amaieran izango dela aurreikusten dute.
PSOEk Abalosi eta Koldori egindako ordainketak ikertzeko eskatu dio Gorenak Auzitegi Nazionalari, dirua zuritu duelakoan
Epailearen ustez, baliteke gastuen likidazioen bidez dirua zuritu izana. Alderdiak, ikertuek zein lekuko gisa deklaratu zuten alderdiko langileek ez dute ezer argitu horren inguruan.
Nafarroako Gobernuak eta EH Bilduk akordioa lortu dute 2026ko aurrekontuak aurrera ateratzeko
Asteak negoziatzen eman ostean, EH Bilduk zazpigarrenez ahalbidetuko ditu Nafarroako Gobernuaren aurrekontuak.
Arana zentroak 200 plaza izango ditu gehienez, eta gasteiztarrekin partekatuko ditu instalazioak
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri duenez, Ministerioak Udalak proposatutako hainbat hobekuntza-neurri onartu ditu, eta, horri esker, "Arana zentroa hiriaren errealitatera eta beharretara egokitu ahal izango da, eta, aldi berean, errefuxiatuei arreta hobea ematen zaiela bermatuko da". Erabakia ez dute ondo hartu ez Sumarrek ez EH Bilduk. EAJk, bere aldetik, bereari eutsi dio, eta zentroaren eredua bera dela eta ez zaiola gustatzen berretsi du.
Asironek elkarbizitzaren balioak aldarrikatu ditu Iruñeko istilu "tamalgarrien" aurrean
Iruñeko alkatearen arabera, agerian gelditu da probokatu nahi duten pertsonak eta horien probokazioetan erortzen direnak daudela.
Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzak Vito Quiles gezurtatu du, eta ukatu egin du ekitaldia bertan behera uzteko erabakian Poliziak eraginik izan izana
Gezurtatu egin du Poliziak "Nafarroako Unibertsitatean aurreikusitako ekitaldian ezin zuela segurtasuna bermatu" adierazi izana, baita Polizia Nazionalak Bilbotik joandako autobusetan aiztoak eta labanak konfiskatu izana ere.
Francisco Franco Fundazioa desegitea eskatzeko prozesua abiatu du Espainiako Gobernuak
Prozedura abiatu duela jakinarazi dio Kultura Ministerioak Francisco Franco Fundazioari. 37 orrialdeko ebazpen batean azaldu ditu desegitearen arrazoiak: frankismoaren apologia egitea eta biktimak umiliatzea, besteak beste. Fundazioak 10 egun baliodun ditu Ministerioaren aurrean alegazioak aurkezteko.
Mikel Mancisidor izango da Ararteko berria, EAJk eta PSE-EEk PPrekin akordioa lortu ondoren
Arartekoa aukeratzeko Eusko Legebiltzarraren hiru bostenen babesa behar da, hots, 45 legebiltzarkiderena. EAJk (27), PSE-EEk (12) eta PPk (7) 46 legebiltzarkide dituzte, Arartekoa izendatzeko behar direnak baino gehiago. Aurreko Arartekoak, Manu Lezertuak, ekainean egin zion uko karguari, karguan 10 urte eman ondoren.
PPk Sanchezi Senatuko batzordean egindako galdeketaren zortzi une
Alderdi Popularrak Alejo Miranda de Larra senataria aukeratu du Pedro Sanchezi galdetzeko Koldo auziko ikerketa batzordean. Saioan zehar tentsio une eta etenaldi ugari bizi izan dira eta sarkasmoa erabili dute bai Mirandak, bai Sanchezek.
EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek gehiengo aurrerakoia erakutsi dute Eusko Legebiltzarrean
Hiru alderdiek kritikatu egin dute PPk Gasteizko errefuxiatuen zentroari buruzko ekimen bat erretiratu izana, adostasuna eta giza eskubideak errespetatzea eskatzen zuen zuzenketa bateratua onartzea saihesteko.