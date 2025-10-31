IKERKETA
PSOEk Abalosi eta Koldori egindako ordainketak ikertzeko eskatu dio Gorenak Auzitegi Nazionalari, dirua zuritu duelakoan

Epailearen ustez, baliteke gastuen likidazioen bidez dirua zuritu izana. Alderdiak, ikertuek zein lekuko gisa deklaratu zuten alderdiko langileek ez dute ezer argitu horren inguruan.

PSOEren egoitza nagusia, Madrilen. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

PSOEk Jose Luis Abalos ministro ohiaren eta Koldo Garcia aholkulari ohiaren alde egindako ordainketak ikertzeko eskatu dio 'Koldo auzia'ren ardura duen Auzitegi Goreneko magistratuak Auzitegi Nazionalari.

Epailearen ustez, baliteke gastuen likidazioen bidez dirua zuritu izana, eta alderdiak, ikertuek zein lekuko gisa deklaratu zuten alderdiko langileek ez dute ezer argitu horren inguruan orain arte.

Ostiral honetan bertan emandako auto batean, Leopoldo Puente instruktoreak azaldu du PSOEren jarduera, edozein kalifikazio juridikotik harago, ez dagoela "ezinbestean lotuta" berak zuzentzen duen ikerketaren xedearekin; hau da, ustez bidea zuritu zuen sare bat dagoela –Abalosek, Koldok eta PSOEko Antolamendu idazkari ohi Santos Cerdanek osatua– esleipen publikoen truke ustezko komisioak kobratzeko helburuarekin.

Testuinguru horretan, Puentek uste du ez dela bere betebeharra PSOEk eskudirutan egindako ordainketak ikertzea, eta Ismael Moreno Auzitegi Nazionaleko Instrukzioko epaileari eskatu dio iker dezala ikertuek alderdiaren gastuen likidazioen bidez dirua zuritu ote zuten edo ez.

Goreneko magistratuak azpimarratu du PSOEn ez zela egiaztatzen, ordainketak eskudirutan egin aurretik, gastuak dirua itzultzea eskatzen zuen pertsona bera ote zen, aurkeztutako tiketen edo fakturen arabera.

Magistratuaren ustez, kontrol falta horrek aukera eman zezakeen benetan senide batek edo lagun batek ordaindutako zerbitzuengatiko tiketak aurkezteko.

Era berean, azpimarratu du ez zela egiaztatu itzulketa lortzen zuenak egindako ordainketak pertsona horrek eskudirutan edo banku-bitartekaritzaren bidez egin zituen.         

Halaber, magistratuak azpimarratu du Abalosek eta Koldok ez zutela horri buruzko inolako informaziorik eman Gorenean egindako agerraldietan, eta deklaraziorik ez egiteko konstituzio-eskubideari heldu ziotela.

Puenteren ustez, "zalantza horiek guztiak argitu egin behar dira, dagokion ikerketa egin ondoren, jokabide edo jarduera irregularrak egon daitezkeela adieraz dezaketen moduan, eta delituak izan daitezkeen neurrian".

