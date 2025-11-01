EAJk etxebizitza, segurtasun eta osasun arloetako aurrekontu igoera txalotu, eta EH Bilduk negoziatzeko borondate falta kritikatu du
PSE-EEk osasuna eta hezkuntza "aseta" daudela defendatu du, eta PPk zergen igoera salatu du.
EAJk txalotu egin du 2026ko EAEko aurrekontuen proiektuan etxebizitzara, segurtasunera eta osasunera bideratutako partidak "nabarmen" hazi izana. EH Bilduk, berriz, negoziazioan "akordiorako borondate falta" egon dela kritikatu du. PSE-EEk osasuna eta hezkuntza, "gizarteak garatzen dituen bi zutabeak", "ondo aseta" daudela defendatu du, eta PPk pandemiatik zergak % 40 igo direla salatu du.
Radio Euskadiko "Parlamento en las ondas" irratsaioan, Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdietako legebiltzarkideek EAEko 2026ko aurrekontuen proiektuari buruz eztabaidatu dute.
Jonathan Moreno EAJko legebiltzarkideak azpimarratu duenez, "egonkortasun politikoa eta aurrekontuena oso garrantzitsuak dira herritarren beharrak aurrera ateratzeko", eta herritarren behar horiek markatzen dituzte, hain zuzen ere, aurrekontuetako "hiru lehentasunak": etxebizitza, segurtasuna eta osasuna.
"Hiru esparruetan nabarmen hazi da aurrekontua", berretsi du, eta "negoziazio etapa bat" ireki dela eta "talde guztien ekarpenak jasotzea" espero duela gaineratu du.
Eraitz Saez de Egilaz EH Bilduko legebiltzarkideak, berriz, "akordiorako borondate falta" kritikatu du, nahiz eta Noël d'Anjou sailburuak eta lehendakariak "kontrakoa irudikatu nahi izan", "ez delako benetako elkarrizketarik izan" aurreko bi bileretan.
Edukiari dagokionez, legebiltzarkideak esan du aurrekontuak ez direla "handitu", "KPIaren igoera ikusten badugu, hazkundea txiki geratzen delako".
Etxebizitza alorreko inbertsioei dagokienez, Etxebizitzaren Plan Zuzentzaileak "BPGaren % 1,5 etxebizitzan inbertitzea" aholkatzen duela azpimarratu du, eta horrek "mila milioi euroko" igoera ekarri beharko lukeela; beraz, proposatutako 20 milioi euroko igoera "ez da inola ere iristen", eta igoera horrek "higiezinen espekulatzaileen esku" buka dezakeela-eta, kezkatuta agertu da.
Estibaliz Canto PSE-EEko legebiltzarkidearen ustez, osasunean eta hezkuntzan izandako hazkundeak, "guztira 5.000 milioi euro baino gehiago" biltzen dituen hazkundeak, "ondo aseta" uzten ditu "funtsezko bi zutabe".
Etxebizitzari dagokionez, Denis Itxaso sailburua "oso arduratuta" dagoela eta lanean "buru-belarri" ari dela azaldu du.
Laura Garrido PPko legebiltzarkideak kritikatu du "azken ekitaldietako aurrekontu eredu bera" dela, eta horrek "emaitza berak" lortzea ekarriko duela.
Horren ustez, gastuaren igoera "klase ertainaren kontura" egiten da; izan ere, 2020tik "% 40" igo dira zergak, eta hori "enplegua sortzearen, gure ekonomia sustatzearen eta, batez ere, familien une honetako zama arintzearen aurka doa".
Amaia Martinez Voxeko parlamentariak adierazi duenez, diru-sarrerak "zorpetze gehigarri" baten ondorio dira, "ia mila milioi eurokoa", eta "horrek esan nahi du gobernuak dituen diru-sarrera arruntekin ez dela iristen aurreikusitako gastu horiei erantzuteko".
