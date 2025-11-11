Feijook Perez Llorca izendatu du Mazon ordezkatzeko hautagai gisa
PPko iturriek jakinarazi dutenez, datozen egunetan deituko dute inbestidura saioa, "Valentziako Erkidegoari ahalik eta azkarren egonkortasuna emateko".
Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak Juan Francisco Perez Llorca Valentziako PPko idazkari nagusia hautatu du Carlos Mazon Valentziako Generalitateko jarduneko presidente izateko hautagai gisa, PPko iturriek astearte honetan jakinarazi dutenez.
Feijook telefonoz hitz egin du gaur goizean Perez Llorcarekin eta elkarrizketa horretan jakinarazi dio izendapena. Inbestidura saioa datozen egunetan deituko dutela iragarri dute aipaturiko iturriek, Valentziako Erkidegoari ahalik eta azkarren egonkortasuna emateko.
Gainera, Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak Alacant, Castello eta Valentziako hiru buruzagi popularrei jakinarazi die erabakia eta hirurek babestu dute, Genovako iturrien arabera.
Orain Valentziako Erkidegoko PPk (PPCV) Vox eta Valentziako gorteetan ordezkaritza duten gainerako alderdiei horren berri emango die.
