Feijook Perez Llorca izendatu du Mazon ordezkatzeko hautagai gisa

PPko iturriek jakinarazi dutenez, datozen egunetan deituko dute inbestidura saioa, "Valentziako Erkidegoari ahalik eta azkarren egonkortasuna emateko".

Juan Francisco Perez Llorca (PP Valencia), candidato a presidente de la Generalitat

Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak Juan Francisco Perez Llorca Valentziako PPko idazkari nagusia hautatu du Carlos Mazon Valentziako Generalitateko jarduneko presidente izateko hautagai gisa, PPko iturriek astearte honetan jakinarazi dutenez. 

Feijook telefonoz hitz egin du gaur goizean Perez Llorcarekin eta elkarrizketa horretan jakinarazi dio izendapena. Inbestidura saioa datozen egunetan deituko dutela iragarri dute aipaturiko iturriek, Valentziako Erkidegoari ahalik eta azkarren egonkortasuna emateko. 

Gainera, Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak Alacant, Castello eta Valentziako hiru buruzagi popularrei jakinarazi die erabakia eta hirurek babestu dute, Genovako iturrien arabera.

Orain Valentziako Erkidegoko PPk (PPCV) Vox eta Valentziako gorteetan ordezkaritza duten gainerako alderdiei horren berri emango die. 

PP Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Politika

Imanol Pradales memoria eguna Gogora
Pradales lehendakariak gazteak indarkeria baztertzearen garrantziaz jabetzearen beharra azpimarratu du

Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko terrorismoaren eta legez kanpoko poliziaren indarkeriaren "garai ilunak" ezagutu ez zituzten gazteei adierazi nahi izan die indarkeriak ez duela "lekurik gure gizartean", eta "sufrimendu amaigabea" baino ez duela ekartzen. Pradales izan da buru Memoriaren Euskal Institutuak, Gogora Institutuak, Memoriaren Eguna dela eta antolatu duen ekitaldian.

Lore eskaintza Legebiltzarrean
Lore eskaintza, Eusko Legebiltzarrean, Memoriaren Eguna ospatzeko

EAJko, EH Bilduko, PSE-EEko eta Sumarreko legebiltzarkideek lore eskaintza egin dute biktimei eskainitako "Gauerdiko Iparrorratza" eskulturaren aurrean. PPk eta Voxek ez dute parte hartu, horrelako ekintzek biktima mota eta indarkeria mota desberdinak "nahasten" dituztelako. Lore eskaintzaren ostean, Etxeratek salbuespen politikek eragindako biktimak omentzeko egin duten bilkuran parte hartu dute EH Bilduko legebiltzarkideek.

Perez Iglesiasek "arrazionaltasun" falta ikusten du EHUren eskaeretan, eta zalantzan jartzen du "adostasunerako tartea" dagoenik, "hain maximalistak" izanda

Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias EHUko errektore Joxerramon Bengoetxearekin izango duen bilerara joango da, "guztiaz hitz egiteko", esan duenez, eta, bere ustez, EHUren eskarietan falta den "arrazionaltasuna sartzeko" asmoz, "zenbatekoari, prozedurei eta epeei" dagokienez. Hala ere, onartu du kezkatuta dagoela "zein den benetan akordioak" lortu ahal izateko "marjina" hain "planteamendu maximalistarekin". Bengoetxeak euskal unibertsitate publikoaren finantzaketari buruz egindako adierazpenak direla eta, azken egunotan EHUko errektorearekin izandako desadostasunen ondoren, sailburuak azaldu du, Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, "askotan" komunikatu direla biak, eta "tonua murrizteko beharra" aipatu dutela. Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz. 

