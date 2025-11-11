Goidia

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erantzun beharrean, galdetu egin du Mazonek Ikerketa Batzordean, eta bere betiko aitzakiak erabili

GRAFCVA309. VALENCIA, 11/11/2025.- El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, conversa con la presidenta de la comisión, Míriam Turiel (Vox), durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana, su primera aparición pública tras su dimisión el pasado 3 de noviembre. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Valentziako Gorteetan egindako Ikerketa Batzordean, indarberrituta azaldu da Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea, zeinak azalpenak eman baino gehiago galderak egin dituen, eta ohiko akusazioak zabaldu, Aemet eta Pedro Sanchezen kontra. Catarrojan irekita dagoen ikerketari begira, Mazonek esan du berak ez duela Cecopin inongo ardurarik eta ES Alert mezuaren atzerapena ez zela bere erruagatik izan.

Goialdeko depresioa Valentzia Erkidegoa Hondamendi naturalen biktimak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Jon Insausti: "Udalak ez die uko egingo ez plakari ez Rosa Zarraren memoriari"

Donostiako alkateak berretsi egin du Udalak Rosa Zarraren memoriarekin duen konpromisoa, Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko Esanek egindako eskaeraren ostean. Hain zuzen ere, haren oroimenez jarritako plakari eraso egin diote. Esan sindikatuak erasoa gaitzetsi du azpimarratuz "onartezina" dela, "eta ez duela Ertzaintza ordezkatzen, ezta zintzotasunez defendatzen dugunak ere".

Imanol Pradales memoria eguna Gogora
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Pradales lehendakariak gazteak indarkeria baztertzearen garrantziaz jabetzearen beharra azpimarratu du

Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko terrorismoaren eta legez kanpoko poliziaren indarkeriaren "garai ilunak" ezagutu ez zituzten gazteei adierazi nahi izan die indarkeriak ez duela "lekurik gure gizartean", eta "sufrimendu amaigabea" baino ez duela ekartzen. Pradales izan da buru Memoriaren Euskal Institutuak, Gogora Institutuak, Memoriaren Eguna dela eta antolatu duen ekitaldian.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X