Epai zain geratu da fiskal nagusiaren aurkako epaiketa

Azken saioan, Garcia Ortizen defentsak berretsi du Alberto Gonzalez Amador enpresaburua dela "benetako filtratzailea". Akusazioek, berriz,  salatu dute fiskal nagusiak prentsa erabili zuela, herritarren artean iritzi bat sortzeko. 

alvaro garcia ortiz
Álvaro García Ortiz, Auzitegi Gorenean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCAT4038. BARCELONA, 27/10/2025.- El presidente de JxCat, Carles Puigdemont (c), junto al secretario general, Jordi Turull (d), y la vicepresidenta, Míriam Nogueras (i), durante la reunión de la ejecutiva de JxCat que se ha celebrado este lunes en Perpiñán (Francia) en la que se ha decidido por "unanimidad" romper sus acuerdos con el PSOE.EFE/ JxCat/Nuria Camera SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Amnistiari buruzko azken hitza “aberria salbatu” nahi duten epaileek dutela ohartarazi du Puigdemontek

EBko abokatu nagusiak amnistia legearen gainean emandako iritzia dela eta balorazio ezberdinak egin dituzte aldeek. EBko abokatu nagusiak amnistia legeari babesa eman diola iritzi diote Junts, ERC eta Espainiako Gobernuak.  PPren ustez, berriz, amnistia legeak zuzenbide estatuaren printzipioak "urratu" dituela ondorioztatu du Europar Batasuneko abokatu nagusiak. 

