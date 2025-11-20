Frankismoa
Jon Hernandez (Sumar): "40 urtez diktaduraren aurka borrokan sakrifikatu ziren emakumeez eta gizonez oroitu nahi dugu bereziki"

18:00 - 20:00
EITB

Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak, ostegun honetan, Francisco Francoren heriotzaren 50. urteurrena dela eta, "lau hamarkadatan diktaduraren aurka borrokatu zuten milaka emakume eta gizonek" bete duten papera aldarrikatu du. Pertsona horiek eta defendatzen zuten arrazoia gogoratzearen garrantzia azpimarratu du, "gaur egun ditugun askatasunak eta demokrazia mugatua diktaduraren aurka borrokatu zuten pertsona horiei guztiei esker baita batez ere".

Sumar Frankismoa Eusko Legebiltzarra Memoria Historikoa Politika

