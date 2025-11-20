Jon Hernandez (Sumar): "40 urtez diktaduraren aurka borrokan sakrifikatu ziren emakumeez eta gizonez oroitu nahi dugu bereziki"
Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak, ostegun honetan, Francisco Francoren heriotzaren 50. urteurrena dela eta, "lau hamarkadatan diktaduraren aurka borrokatu zuten milaka emakume eta gizonek" bete duten papera aldarrikatu du. Pertsona horiek eta defendatzen zuten arrazoia gogoratzearen garrantzia azpimarratu du, "gaur egun ditugun askatasunak eta demokrazia mugatua diktaduraren aurka borrokatu zuten pertsona horiei guztiei esker baita batez ere".
Zure interesekoa izan daiteke
Aitor Esteban: "Franco hil zenean ez zen gertatu apurketa bat eta horrek ondorioak ekarri ditu"
Bilbon egindako prentsaurreko batean, Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak Francisco Franco diktadorearen heriotzaren 50. urteurrena izan du hizpide. 50 urte geroago frankismo garaiko Sekretu Ofizialen Legea indarrean dagoela salatu du: "lege horrek argitasuna eman beharrean iluntasuna jartzen du lehenaldi horretaz”.
Alonso Egurrolari lotutako Noran eta Erkolan kooperatibei buruzko dokumentazioa eman dio Eusko Jaurlaritzak Guardia Zibilari
UCOk Eusko Jaurlaritzari Noran eta Erkolan kooperatibei buruzko informazioa eskatu zion joan den astean. Enpresa horietan kontratatu zituzten Francisca Muñoz eta Belen Cerdan, Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohiaren emaztea eta arreba, hurrenez hurren.
Eusko Legebiltzarrak minutu bateko isilunea egin du, GALek 1984an erail zuen Santi Brouard omentzeko
Legebiltzarkideek zutik eta minutu bateko isilunearekin eginda omendu dute GALek 1984ko azaroaren 20an hildako Santi Brouard Herri Batasunaren buruzagia.
EH Bilduk, ERCk eta BNGk monarkiarekin apurtzea eskatu dute, "frankismoaren herentzia" baita, horrela "benetako demokrazia" lortzeko
Frankismotik etorritako egiturari eusteak agerian uzten du, alderdi horien arabera, "ez dela benetako demokraziarik egongo Estatuko buruzagitza herriak aukeratzen ez duen bitartean eta nazio katalan, euskaldun eta galegoen erabakitzeko eskubidea ukatzen den bitartean".
Torturaren beste zazpi biktima aitortu ditu Nafarroako Gobernuak
Orain arte, 94 pertsona aitortu ditu Nafarroako Gobernuak ofizialki indarkeria politikoaren biktima gisa 16/2019 Foru Legearen esparruan. Nafarroako Torturatuen Sareak eta Egiari Zorrek osatzen duten 'Egiaren garaia da' dinamikak begi onez ikusi ditu ebazpenak, eta bide horretan sakontzen jarraitzeko eskatu dute.
Zer geratzen da gaur egun frankismotik?
Duela 50 urte frankismoaren amaierak ez du esan nahi bere nortasun ikur guztiak desagertu direnik. Francoren erregimena elikatu zuen oinarri ideologikoak bizirik dirauela ohartarazten dute adituek.
Santos Cerdanek "gezurrak eta manipulazioak" salatu ditu espetxetik irtetean
Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiak asteazken honetan salatu duenez, "gezurrak" eta "manipulazioak" zabaldu dituzte bere inguruan. Horrez gainera, senideen eta lagunen babesa eskertu du eta "egia gailentzea" espero du. Soto del Realgo (Madril) espetxetik 19:15 aldera atera denean egin ditu adierazpenok, Auzitegi Goreneko epaileak aske uztea erabaki ostean.
UCOren azken txostenak Nafarroako agenda politikoa astindu du
Txinan dagoen Maria Chivite presidenteak adierazi du bere Gobernuan ez dagoela ustelkeriarik. Foru Gobernua sostengatzen duten alderdiek, bestalde, kezka agertu eta zuhurtzia eskatu dute. Bestalde, oposizioak berretsi du Chivite ustelkeriak inguratuta dagoela.
Pradales: "Harreman esparru berri bat zabaldu da Frantziarekin"
Lehendakariak azaldu duenez, Makroeskualde Atlantikoaren gaiak "seduzitu" egin du Catherine Chabaud Frantziako Gobernuko Itsaso eta Arrantza ministroa. Aukera ikusten du "elkarlanean aurrera egiteko".