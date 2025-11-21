Frankismoa
Pradalesek diktaduran egindako bidegabekeria konpontzeko eta aitortzeko keinu bat egitea eskatu du

VITORIA, 21/11/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales, interviene ante la Cámara vasca este viernes para exponer su visión sobre la situación de Euskadi 50 años después de la muerte de Francisco Franco, en respuesta a una pregunta del PNV en el pleno de control del Parlamento Vasco. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Estatuak diktaduran egindako bidegabekeria konpontzeko eta aitortzeko eskatu du. Lehendakariaren hitzetan, "Estatuak oraindik zor handia du Euskadik iraganean jasandako bidegabekerien aitorpenean".

Euskal Autonomia Erkidegoa Espainiako gobernua Frankismoa Imanol Pradales Politika

