Eusko Jaurlaritzak "kontuz ibiltzeko" eskatu du, Euskadi "Espainiako eredu politikoarekin kutsa ez dadin"

Gobierno Vasco llama a "tener cuidado" para que Euskadi no se "contamine con la política a la española"
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Euskadin aurkari politikoa ulertzeko eta errespetatzeko dagoen gaitasuna azpimarratu du Ibone Bengoetxeak. Bere iritziz, ordea, "kontu handiz ibili behar da etengabeko polarizazio eta liskar saiakerekin". Ildo horretatik, Jaurlaritza prest agertu da entzuteko, hitz egiteko eta akordioak lortzeko.

Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa EAJ PSE EE Alderdi Politikoak Politika

