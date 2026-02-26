Bozketa

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Diputatuen Kongresuak bigarrenez indargabetu ditu etxegabetzeen aurkako luzamendua eta babes sozialerako beste neurri batzuk

Atzera bota duten arauak berritasun bat zekarren, duela hilabete indargabetutakoarekin alderatuta: etxegabetzeak etetea ez zitzaien aplikatuko bi etxebizitza edo gutxiagoko jabeei, Gobernuak EAJrekin hitzartutako emakida bat.

MADRID , 17/02/2026.- Pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid. EFE/ Víctor Lerena
Diputatuen Kongresuaren osoko bilkura, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kongresuko osoko bilkurak, PPk, Voxek eta Juntsek osatzen duten gehiengoarekin, bigarren aldiz indargabetu du familia kalteberen etxegabetzeen etenaldia eta babes sozialerako beste neurri batzuk, hala nola oinarrizko hornidurak mozteko debekua.

Dekretua atzera bota dute, aldeko 172 botorekin, kontrako 177rekin eta abstentzio batekin (UPN). PPk, Voxek eta Juntsek aurka bozkatu dute berriro, duela hilabete egin zuten bezala, etxegabetzeen aurkako luzamenduak okupazioa babesten duela argudiatuz.

Duela hilabeteko bozketa hura galdu ostean, Espainiako Gobernuak erretiro-pentsioen errebalorizazioa kendu zuen arautik, eta gaur bai, Juntsek eta PPk eskatzen zuten bezala, Ganberak aparteko dekretu batean bermatu du. Hala ere, etxegabetzeak neurritik kentzeari uko egin zion, eta horrek bigarren bozketa hau ere galtzea ekarri dio.

Gobernuak, bazkideen babesarekin, ziurtatu du ez duela lege-dekretu hau gehiago "zatituko" Juntseko zazpi diputatuen abstentzioa lortzeko, neurria onartzea ahalbidetuko lukeena.

Egoera desblokeatzeko alternatiba Marta Madrenas Juntseko diputatuak adierazi du eztabaidan: Estatuak bere gain hartzea familia kalteberen alokairuaren ordainketa, bizitoki-alternatibarik gabe daudenean, etxegabetuak izan ez daitezen.

"Konponbideak ez du dekretu berririk behar. Familia zaurgarriak babesteko 300 milioi euro baldin badituzte, Estatuak zorra ordaindu eta alokairua bere gain har dezake, egoera zaurgarriak irauten duen bitartean", planteatu du Madrenasek.

Eztabaidan zehar, Felix Bolaños Presidentzia ministroak gogoratu du PPk eta Juntsek duela urtebete aldeko botoa eman ziotela etxegabetzeen etetea 2025ean luzatu zuen dekretuari, "okupazioaren aitzakia merkearekin" gaur errefusatu duten testu "berdinarekin".

Jose Vicente Mari PPko diputatuak erantzun dio bere taldea "gaizkileei laguntzen dien artikulu baten eta okupak babesten dituen dekretu baten aurka" dagoela, eta "babes sozialerako neurrien porrot nabarmena" leporatu dio.

Voxen izenean, Carlos Hernandez-Querok Exekutiboari esan dio "babes soziala" dela uste duela, "jendea miseria sozial gorrian uzten duen bitartean", eta azken sei urteetan ezin izan duela "etxebizitzarik egin" bota dituzten 60.000 familia horientzat.

Idoia Sagastizabal EAJko ordezkariak azaldu duenez, bere taldea ez dator bat covidaren pandemian salbuespenezko gisa jaio zen neurria beste behin luzatzearekin, baina dekretua babesten duela esan du, kaltetutako familiei kalterik ez egiteko.

Kongresuak gaur atzera bota duen arauak berritasun gisa sartu du, duela hilabete indargabetutakoarekin alderatuta, etxegabetzeak etetea ez zitzaiela aplikatuko bi etxebizitza edo gutxiagoren jabeei, Gobernuak EAJrekin hitzartutako kontzesio bat, Sagastizabalek jabe txikiekiko "justizia ñabarduratzat" jo duena.

Bai Sumarrek, bai Gobernuko parlamentu-kideek eskuinaren aurka egin dute, eta batzuek "krudelkeria" eta "gaiztakeria" leporatu diote, eta beste aukera bat bilatzeko konpromisoa agertu dute.

Espainiako gobernua Diputatuen Kongresua Etxebizitza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X