Aena aztertzen ari da Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak egin duten akordioaren aurkako neurriak hartzeko aukera
Enpresa publikoak azpimarratu duenez, aldebiko organo berria "aholku-emailea besterik ez da izango" eta ez ditu bere eskumenak aldatuko. Gainera, ohartarazi du arriskuan jar daitekeela legedia, egungo araudiaren mugak gainditzen badira.
Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak aireportuen aldebiko organo bat sortzeko lortutako akordioa dela eta, Aenak ohar bat argitaratu du esateko ez diola aldaketarik ekarriko egungo kudeaketa ereduari, ezta interes orokorreko aireportuen sarearen titulartasunari ere. Aenaren hitzetan, organo hori "aholku-emailea izango da, ez erabakitzailea", eta indarrean dagoen legedia errespetatuko du.
Hala ere, Aena zuhur agertu da Eusko Jaurlaritzak egindako interpretazio batzuen aurrean. Horien arabera, aldebiko organoak esku har dezake prozedura operatiboetan. Konpainiak ohartarazi duenez, adierazpen horiek "urratu egin ditzakete indarrean dauden arauak" eta "Espainiako aireportu ereduaren funtzionamenduari eragin". Hori dela eta, iragarri du aholkulari juridikoei galdetuko diela ea neurriak hartu behar diren. Aenak esan du egoera zaintzen jarraituko duela, "Aenaren eta elkartearen interesa eta akziodunen eskubideak defendatzeko".
Espainiako Gobernuaren iragarpena Aldebiko Batzordearen bileraren ostean egin zuten. Bertan, lankidetza indartzeko mekanismo bat hitzartu zuten, Eusko Jaurlaritzari "proposatzeko gaitasuna handitu eta elkarrizketa instituzionala hobetzea ahalbidetze aldera". Hala ere, Espainiako Garraio Ministerioak geroago zehaztu duenez, "ez da aldatuko aireportuen araudia eta Aenaren aireportu sarea kudeatzeko eredua".
Aenak gogorarazi du Konstituzioak Estatuari esleitzen diola interes orokorreko aireportuen gaineko eskumena. Ondorioz, araugintza, ikuskapen eta erregulazio eskumenak "Estatuari bakarrik dagozkio", eta, besteak beste, Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusia, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala eta Aire Segurtasuneko Estatu Agentzia arduratzen dira horretaz.
Halaber, sozietateak gogorarazi duenez, 18/2014 Legearen arabera, aireportu-sarearen kudeaketa Aenari bakarrik dagokio, eta haren akzio-egiturak kapital pribatuaren % 49 hartzen du. Eredu hori "enpresa askatasunak babesten du", eta, beraz, aldebiko organo berriak "ezin du interes orokorreko aireportuen sarea edo Aenaren enpresa-eredua aldatu", berretsi du.
Zure interesekoa izan daiteke
