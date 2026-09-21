Zapateroren bi alabek ikertu gisa deklaratuko dute azaroaren 30ean, "Plus Ultra" auziagatik
Espainiako Gobernuak Plus Ultra hegazkin konpainiari emandako 53 milioi euroko laguntzak ikertzen ari den Calama epaileak Alba eta Laura Rodriguez, Espainiako gobernuburu izandakoaren bi alabak, inputatu zituen pasa den ekainean.
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Jose Luis Calama 'Plus Ultra auzia' ikertzen ari den Auzitegi Nazionaleko epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero, Alba eta Laura Rodriguez Espainiako Gobernuko presidente ohiaren alabak deklaratzera deitu ditu azaroaren 30ean.
Hala erabaki du Calamak probidentzia baten bidez, presidente ohiaren alabak 09:00etan eta 12:00etan zitatzeko. Iragan ekainean inputatu zituzten biak, ustezko irregulartasunen auzian, Gobernuak Plus Ultra hegazkin konpainiari emandako 53 milioi euroko erreskatearekin.