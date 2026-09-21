PLUS ULTRA AUZIA

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Zapateroren bi alabek ikertu gisa deklaratuko dute azaroaren 30ean, "Plus Ultra" auziagatik

Espainiako Gobernuak Plus Ultra hegazkin konpainiari emandako 53 milioi euroko laguntzak ikertzen ari den Calama epaileak Alba eta Laura Rodriguez, Espainiako gobernuburu izandakoaren bi alabak, inputatu zituen pasa den ekainean. 

MADRID, 17/06/2026.- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ J.J.Guillen

Zapatero, epailearen aurrean deklaratu aurretik. Artxiboko argazkia: Agentziak

Agentziak | EITB

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Jose Luis Calama 'Plus Ultra auzia' ikertzen ari den Auzitegi Nazionaleko epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero, Alba eta Laura Rodriguez Espainiako Gobernuko presidente ohiaren alabak deklaratzera deitu ditu azaroaren 30ean.

Hala erabaki du Calamak probidentzia baten bidez, presidente ohiaren alabak 09:00etan eta 12:00etan zitatzeko. Iragan ekainean inputatu zituzten biak, ustezko irregulartasunen auzian, Gobernuak Plus Ultra hegazkin konpainiari emandako 53 milioi euroko erreskatearekin.

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