Eneko Goia, Gorka Urtaran eta Amaia del Campo, hauteskunde orokorretarako EAJren proposamenen artean
EBBk Jon Andoni Atutxa, Idoia Sagastizabal eta Joseba Andoni Agirretxea ere barne hartzen dituen proposamena igorri die lurralde erakundeei. Afiliatuek izen berriak sartu edo hautagaitzak berretsi ahal izango dituzte ostegunetik igandera bitartean.
EAJren Euzkadi Buru Batzarrak (EBB) azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako zerrendak osatzeko barne prozesuari ekin dio. Proposamenean agertzen diren izenen artean Eneko Goia (Gipuzkoa), Gorka Urtaran (Araba) eta Amaia del Campo (Bizkaia) daude, baita beste hainbat izen ere, orain barne hautaketatik igaro beharko dutenak.
Lurralde-erakundeei bidalitako proposamena alfabetikoki ordenatuta dago, eta, beraz, hautagai-zerrenden behin betiko ordena oraindik ez dago ezarrita.
Gipuzkoan, Kongresurako proposamenak Joseba Andoni Agirretxea, Lide Amabilia, Olatz Arrese, Eneko Goia, Xabier Txurruka eta Maribel Vaquero dira.
Araban, Kongresurako proposatutako izenak Txerra Molinuevo, Ibone Santos, Nagore Trepiana eta Gorka Urtaran dira. Senaturako, EBBk Eneritz Alonso, José Ignacio Arrieta, Nerea Bengoa, Ángel Marcos Pérez de Arrilucea, Arantza Yarza eta Saray Zarate proposatu ditu.
Bizkaian, Kongresurako proposamena Jon Andoni Atutxa, Amaia del Campo, Imanol Landa, Igotz López, Nerea Renteria, Idoia Sagastizabal, Aitor Sorriketa eta Maitane Zearretak osatzen dute. Senaturako, Nerea Ahedo, Keltse Eiguren, María Dolores Etxano, Etor Gorroño, Kepa Lambarri eta Martín Pérez daude.
Hauteskunde-deialdiak bizkortutako prozesua
Azaroaren 29ko hauteskundeetarako deialdia dela eta, EAJk ohiko epeak laburtu behar izan ditu zerrendak osatzeko.
Lehenengo itzulia ostegun honetan, urriak 8, hasiko da eta igandean, urriak 11, amaituko da. Udal Batzarrek EBBren proposamena berretsi edo hautagai berriak sartu ahal izango dituzte.
Bigarren itzulia urriaren 13tik 15era bitartean egingo da, eta orduan udal erakunde bakoitzak bere behin betiko proposamena bozkatuko du. Lurralde Batzarrek urriaren 16an, ostirala, baliozkotu beharko dituzte proposamen horiek.
Prozesua urriaren 17an amaituko da, larunbata, Ezohiko Batzar Nazionalarekin. Organo horrek izango du azken hitza hauteskunde orokorretarako EAJ-PNVren behin betiko hautagaitzen inguruan.